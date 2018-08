SILVESTRE SAMPDORIA EMPOLI / AGGIORNAMENTO ORE 20.46 - Emergono nuovi dettagli sull'accordo Silvestre-Empoli, raccolti dalla redazione di Calciomercato.it: l'opzione per il secondo anno di contratto è legata alla salvezza del club toscano.

Il giocatore sosterrà domani le visite mediche, prima di firmare il sodalizio con la sua nuova squadra.

ORE 20.28 - Matias Silvestre è in procinto di lasciare la Sampdoria: il difensore è ad un passo dal trasferimento all'Empoli, dopo che il giocatore ha accettato la proposta di un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione presentata dalla società toscana.