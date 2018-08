CALCIOMERCATO STIPENDIO CAMPIONI/ La stella della squadra è solitamente il giocatore del roster che viene pagato di più dalla società, visto il suo impatto e le sue prestazioni per la maglia. Non è il caso di Sergej Milinkovic-Savic, il giovane centrocampista serbo, trascinatore nelle ultime due stagioni della Lazio di Simone Inzaghi, percepisce appena 1,5 milioni netti a stagione. Una cifra paradossale visto il valore di mercato del giocatore balcanico, ben 90 milioni di euro, e forse molti di più per il suo presidente, Claudio Lotito, che non vuole lasciarlo andare almeno a meno di 100. La quotazione sul mercato del numero 21 biancoceleste, secondo Transfermarkt, è uguale a quella di giocatori del calibro di: Bale, Pogba, Sanè e Sterling.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic: rinnovo o partenza

Gli ultimi due, entrambi appartenenti al Manchester City, guadagnano almeno 4 volte quanto la mezz'ala della Lazio, Sanè percepisce infatti 5,5 milioni circa mentre Sterling addirittura, quasi 9 milioni di euro.

Paragonando poi Milinkovic-Savic a Gareth Bale e Paul Pogba, le cifre sono da brividi. Il gallese e il francese guadagnano sui 15 milioni di euro all'anno, praticamente in un mese di contratto, percepiscono quanto percepisce il calciatore serbo per tutta la stagione. Numeri da paperoni ai quali potrebbe abituarsi anche il centrocampista serbo in caso di partenza: Real Madrid e Juventus sono alla finestra in attesa di novità provenienti dal calciomercato. In casa blancos, dovesse partire un altro giocatore balcanico, Luka Modric è accostato all'Inter, la prima opzione per la squadra di Florentino Perez potrebbe proprio essere il colosso biancoceleste. Anche la Juventus potrebbe avanzare la sua proposta, aspettando forse gli ultimi giorni di mercato per avere un piccolo sconto da Lotito. Intanto il calciatore, nonostante l'imprevisto dell'aereo, è apparso sereno al suo ritorno a Roma, e potrebbe farsi strada anche l'ipotesi di un rinnovo per Milinkovic, almeno per avvicinarsi ai vari Sterling e Sanè, con Pogba e Bale sullo sfondo, inarrivabili.