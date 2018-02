Calciomercato Napoli, Giampaolo parla del post Sarri in azzurro

CALCIOMERCATO NAPOLI GIAMPAOLO SAMPDORIA TORREIRA / Il prossimo calciomercato potrebbe vedere tra i protagonisti alcuni titolari della Sampdoria, che sta portando a termine una stagione esaltante. I blucerchiati sono in zona Europa, a cinque punti dalla Lazio e sei dalla Roma, attualmente occupante l'ultimo posto valido per la Champions League.

Giampaolo ha saputo ben gestire i propri uomini, mettendo in campo una formazione arrembante, in grado di creare preoccupazioni a chiunque.

Al termine della stagione però il club potrebbe dover far fronte ad alcune partenze, con Torreira in cima alla lista dei corteggiati, entrato anche nel mirino del calciomercato Napoli

Intervenuto a 'Radio Deejay', il tecnico della Sampdoria, Giampaolo, ha parlato del proprio futuro e del centrocampista: "Non è un giocatore forte, è molto forte. Pensa prima degli altri e arriva prima degli altri. E' in grado di lottare anche con avversari di 190 cm. Viene dalla strada e ha qualcosa in più".

NAPOLI - "Napoli è Totò, Peppino De Filippo. Napoli è di mille colori, come cantava Pino Daniele, e io non c'entro nulla (ride ndr)".