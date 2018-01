CALCIOMERCATO UDINESE LASAGNA / La sfida del tardo pomeriggio al 'Bentegodi' tra il Chievo e l'Udinese apre il girone di ritorno in Serie A. Reduce da tre sconfitte consecutive e con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare, la squadra di Maran ha bisogno di tornare al successo onde evitare il rischio di essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. Ma i gialloblu non sono aiutati dal calendario, che li mette di fronte alla formazione probabilmente più in forma del campionato. L'undici friulano ha una striscia aperta di cinque vittorie di fila e da quando è arrivato Oddo in panchina al posto di Delneri - dopo il ko all'esordio contro il Napoli - l'inversione di tendenza ha portato i bianconeri a ridosso della zona Europa League.

Calciomercato Serie A, tutti pazzi per Lasagna

Autentico protagonista di questo periodo d'oro dell'Udinese è il suo attaccante Kevin Lasagna. Il numero 15 bianconero ha iscritto il suo nome sul tabellino dei marcatori in tutte e cinque le partite vinte: dalla trasferta di Crotone a quella della settimana scorsa contro il Bologna passando per le sfide casalinghe contro il Benevento ed il Verona fino al capolavoro a 'San Siro' contro l'Inter. E' stato così eguagliato il record del bomber più amato dal pubblico friulano: Antonio Di Natale. E oggi a vedere se il 25enne bomber nativo di Suzzara riuscirà a superarlo ci saranno degli spettatori d'eccezione: dal Napoli alla Lazio, dall'Inter alla Roma fino alla Fiorentina, tutte le big lo tengono d'occhio visto che la sua duttilità tattica fa sì che possa adattarsi a diversi moduli di gioco. Di certo il patron Pozzo non vorrà cederlo in questa sessione di calciomercato, ma è facile intuire che la prossima estate potrebbe scatenarsi un'asta.