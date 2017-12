CALCIOMERCATO MILAN AUBAMEYANG / Il calciomercato, ora, è l'ultimo pensiero in casa Milan ed i vecchi obiettivi rossoneri, come Aubameyang, non fanno che allontanarsi. L'attaccante gabonese ha parlato del suo futuro in alcune dichiarazioni a 'Ouest France': "L'Atletico Madrid? Tutti sanno che stanno cercando calciatori in giro per il mondo, penso che Griezmann possa lasciare e molte cose possono succedere, tutto può succedere. Rinnovo con il Borussia Dortmund? Non ho firmato, non è vero".