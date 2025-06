DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 12 giugno LIVE

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Nazionale e molto altro su rumours e acquisti

Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che si è chiusa il 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all’inizio.

Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. È la giornata di De Bruyne al Napoli, con il belga atteso per le visite mediche prima della firma sul contratto. Intanto la Juventus ufficializzerà nelle prossime ore il rinnovo fino al 2027 di Tudor.

LIVE

08:21 VIDEO CM.IT | Milan, Corradi nello staff di Allegri Bernardo Corradi (attuale Ct dell’Under 20) è pronto a entrare nello staff di Allegri al Milan, dopo l’incontro di ieri pomeriggio in centro a Milano – documentato da Calciomercato.it – con il nuovo allenatore rossonero. 👀 #Milan – Pomeriggio in centro a Milano per Massimiliano #Allegri: il nuovo allenatore rossonero, che ha incontrato il Ct dell’Under 20 Corradi, ha dribblato le domande all’uscita 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/DCmAI8Q2O1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 11, 2025

08:04 Juventus, attesa l'ufficialità per il rinnovo di Tudor Trovato l’accordo tra la Juventus e Tudor: l’allenatore rinnova con la ‘Vecchia Signora’, l’ufficialità nelle prossime ore.