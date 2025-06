Demme può tornare in Italia, interesse concreto dell’Avellino: i dettagli | CM.IT

Il centrocampista tedesco piace agli irpini, pronti ad avviare un progetto molto ambizioso: colloqui molto positivi

Con il ritorno in Serie B, l’Avellino è pronto a fare un campionato importante per creare un progetto che duri nel tempo. Per questo l’intenzione è puntare su giocatori di caratura anche superiore alla cadetteria, costruendogli la squadra attorno.

Uno di questi è Diego Demme, ex centrocampista del Napoli reduce dall’avventura all’Hertha Berlino. Il classe ’91 tedesco può tornare in Italia, ha diverse offerte tra Serie B e altri club esteri ma ad aver manifestato l’interesse più alto e soprattutto concreto è appunto l’Avellino del presidente D’Agostino.

Demme all’Avellino, ecco l’offerta

Il club irpino, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha già parlato con la MP23 Agency di Matteo Pepe che rappresenta Demme, mettendo sul piatto un progetto tecnico di alto profilo sia a livello di club – con la voglia di puntare alla Serie A a breve termine – che individuale. Il tedesco sarebbe il perno attorno a cui girerebbe la squadra, con un contratto che può essere biennale, poi si vedrà.

Il canale è stato aperto, Demme avrebbe la possibilità di tornare a Napoli dove lui e la sua famiglia avevano lasciato tanti amici qualche anno fa. Sicuramente un plus a favore dell’Avellino, che è già comunque avanti. Lo stesso calciatore dovrà chiaramente discutere con l’Hertha del suo futuro, ma i colloqui sono stati avviati.