Calhanoglu raggiunge Inzaghi: clausola da 50 milioni per il sostituto

Sirene e tentazione Arabia Saudita per il regista turco: il club nerazzurro si muove in cabina di regia in caso d’addio dell’ex Milan

L’Inter è partita ieri alla volta degli Stati Uniti per la spedizione per il Mondiale per Club, dove il 18 giugno esordirà a Los Angeles contro i messicani del Monterrey.

Si avvicina quindi la prima uscita ufficiale sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu, il prescelto da parte del club nerazzurro dopo l’addio di Simone Inzaghi. Sucic e Luis Henrique saranno i due volti nuovi negli ‘States’ per la squadra vicecampione d’Europa, con la dirigenza di Viale della Liberazione che sul mercato è comunque a caccia di ulteriori rinforzi per la nuova Inter di Chivu.

Attenzione però anche alle possibili uscite, con lo stesso Inzaghi che aveva messo nel mirino i big Bastoni e Barella per l’Al-Hilal. I due nazionali azzurri hanno per il momento rifiutato il corteggiamento dei sauditi, così come anche Acerbi che un solo anno di contratto con l’Inter.

Calhanoglu in Arabia: c’è Rovella nei desideri dell’Inter

Dall’Arabia Saudita comunque continuano a guardare con attenzione a Milano sponda nerazzurra e nel mirino della Saudi League sarebbe finito inoltre Hakan Calhanoglu.

Per il regista turco potrebbe infatti arrivare una faraonica proposta dal’Arabia Saudita come riporta ‘Sport Mediaset’, con l’ex Milan che sarebbe tentato e non chiuderebbe alle sirene arabe. L’Inter, a fronte di un’offerta congrua, potrebbe valutare la cessione di Calhanoglu considerando anche il contratto in scadenza nel 2027 e un’età non più verdissima del giocatore. Per sostituirlo nella mediana di Chivu, oltre al profilo di Ricci, i dirigenti nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Rovella.

Il centrocampista classe 2001 ha però ha una clausola da 50 milioni di euro nel contratto con la Lazio, che allo stesso tempo spinge per il rinnovo dell’ex talento di Juventus, Genoa e Monza.