Inzaghi pronto per l’Al Hilal: ha chiesto tre big all’Inter | CM.IT

L’allenatore piacentino lascia il club nerazzurro: per lui adesso c’è l’avventura con l’Al-Hilal in Arabia Saudita

Si dividono le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi dopo quattro stagioni intense, ricche di successi ma anche delusioni. Come l’amarissima finale di Champions League di sabato contro il Paris Saint-Germain, che di fatto ha sancito la fine del matrimonio tra le parti. “Abbiamo deciso di concludere un percorso magnifico“, le parole rilasciate da Inzaghi in una lettera sul sito ufficiale dell’Inter.

Il vertice con Marotta e Ausilio è andato in scena nel primissimo pomeriggio, con l’allenatore piacentino che ha lasciato intorno alle 14.30 la sua abitazione prelevato da un auto della società. L’incontro è andato in scena lontano dalla sede e da occhi indiscreti, con Inzaghi che ha comunicato alla dirigenza la propria decisione di lasciare la panchina dell’Inter per iniziare una fase della sua carriera.

Inter, addio Inzaghi: adesso la firma con l’Al-Hilal

Simone Inzaghi aveva già trovato nelle scorse settimane un accordo di massima con l’Al-Hilal, con il blitz a Milano del presidente del club saudita Fahad Bin Nafel che come raccontatovi in esclusiva da Calciomercato.it aveva incontrato il tecnico nella settimana di Inter-Bayern Monaco.

L’ormai ex tecnico nerazzurro aveva preso subito in considerazione la proposta faraonica dell’Al-Hilal, che per convincerlo ha messo sul piatto un biennale (più opzione) da oltre 50 milioni di euro. Dopo giorni di riflessione Inzaghi ha sciolto le riserve e comunicato la sua scelta oggi pomeriggio alla società. Inutile l’opera di persuasione del presidente Marotta, che aveva proposto al mister emiliano un rinnovo fino al 2027 a poco più di 9 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Inzaghi dopo il vertice con la dirigenza è rientrato in sede poco dopo le 17, senza rilasciare dichiarazioni come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it. Il 49enne allenatore già prima della finale di Champions aveva maturato l’idea di lasciare l’Inter, indipendentemente dalla finalissima di Monaco di Baviera.

Inter, Inzaghi prova anche lo sgarbo: ha chiesto Barella, Bastoni e Acerbi agli arabi

Inzaghi nei prossimi giorni volerà a Riyadh e inizierà da subito la nuova avventura nel Mondiale per Club alla guida dell’Al-Hilal. Il tecnico inoltre in Arabia vorrebbe portare un fedelissimo: per ora Barella e Bastoni hanno risposto picche alle sirene arabe, mentre Acerbi potrebbe invece seguirlo e lasciare l’Inter.

Adesso per il club nerazzurro si apre la caccia al successore: Fabregas è il nome più gettonato nei corridoi di Viale della Liberazione, anche se non sarà facile liberarlo dal Como. Tra le alternative spiccano gli ex Chivu e Vieira, più complicata invece la pista De Zerbi.