DIRETTA Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza, Ausilio in sede LIVE

Ore decisive per il futuro di Inzaghi e, quindi, per quello della panchina dell’Inter. Nel primo pomeriggio, probabilmente in sede, ci sarà il tanto atteso vertice tra il tecnico piacentino e la dirigenza.

Marotta tenterà di convincere Inzaghi ad andare avanti insieme, ma i margini sono ristrettissimi anche perché la tentazione Arabia è fortissima.

Come raccontato da Calciomercato.it c’è un accordo di massima tra Inzaghi e l’Al-Hilal, con l’allenatore piacentino che ancora deve però prendere una decisione definitiva.

I sauditi attendono, l’Inter ha fretta di sciogliere il rebus panchina visto che a metà giugno volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

11:32 Inter, De Zerbi: "Sto bene al Marsiglia" “Sto bene al Marsiglia, nessuna chiamata da altri club”. A margine di un evento, Roberto De Zerbi allontana le voci sull’Inter.

11:25 Inzaghi day: Ausilio arrivato in sede Inter Oggi si decide il futuro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra: l'arrivo in sede del Ds Piero Ausilio.