Inzaghi atteso dall’Al Hilal, sono le ore decisive per l’addio | CM.IT

Gli aggiornamenti di calciomercato sul tecnico nerazzurro, che può lasciare e accettare la ricca offerta dei sauditi

Alle grandi ambizioni, piuttosto concrete a un certo punto, non hanno purtroppo corrisposto, per l’Inter, i risultati. Sconfitta netta anche in finale di Champions League e stagione, al momento, ancora senza titoli in bacheca, in attesa della partenza per il Mondiale per Club. Che per i nerazzurri, a questo punto, potrebbe essere vissuto senza Simone Inzaghi in panchina, destinato all’addio.

Il tecnico piacentino, alla fine della partita, ha parlato del resto in termini concreti di questo scenario. Dal presidente Marotta è arrivata la replica confermando la volontà di trattenerlo all’Inter, ma ora il ciclo potrebbe finire. La redazione di Calciomercato.it vi ha raccontato, nelle scorse settimane, del blitz dell’Al Hilal a Milano, per convincere l’allenatore. E’ stato solo l’inizio di un pressing incessante che dura da tempo e che potrebbe dare i suoi frutti nelle prossime ore.

Gli arabi, dal canto loro, sono fiduciosi nel buon esito della trattativa, con Inzaghi che nell’ultimo periodo ha lasciato la porta aperta e non si è mai espresso in termini categorici sulla sua permanenza all’Inter. Sono state settimane di riflessioni attente, per lui, davanti all’offerta faraonica da 25-30 milioni l’anno più vari bonus e benefit, che si prepara ad accettare definitivamente. L’operazione è stata condotta da un noto intermediario di mercato, dopo l’incontro che il presidente dell’Al Hilal ha avuto con lo stesso Inzaghi in un hotel milanese e di cui CM.IT vi aveva raccontato tempo fa: le probabilità di successo sembrano piuttosto elevate. L’Inter ha provato a blindare Inzaghi con una importante offerta di rinnovo e con garanzie sul mercato, ma potrebbe non bastare. La parola fine, in un verso o nell’altro, verrà scritta dall’incontro che a breve avverrà tra l’allenatore e Marotta. Ma quella di Monaco di Baviera potrebbe essere stata davvero l’ultima partita di Inzaghi da tecnico dell’Inter.