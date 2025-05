Inter, niente Mondiale per Inzaghi? La replica di Marotta: “Non significa nulla” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro sul futuro del tecnico dopo la batosta nella finale di Champions contro il PSG

Una notte da incubo, difficile da cancellare. Simone Inzaghi fissa lo sguardo nel vuoto ed è quasi stordito lasciando l’Allianz Arena dopo l’umiliante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Una sconfitta fragorosa che getta ulteriori ombre sul suo futuro all’Inter, con lo stesso allenatore che mette in dubbio la sua presenza al Mondiale per Club: “Se ci sarò negli Stati Uniti? Non so rispondere ora a quest’ultima domanda. Sono venuto qui a parlare con voi per educazione e rispetto perché questa sconfitta mi amareggia molto”, le parole amarissime in conferenza stampa di Inzaghi.

A buttare acqua sul fuoco ci pensa subito Beppe Marotta in zona mista: “Sono cose che si dicono, è una risposta che non significa nulla. Noi lo ascolteremo e non ci sono allarmismi – spiega il presidente dell’Inter – Se lui ha voglia di continuare, noi siamo assolutamente contenti”.

Inter, Marotta e l’addio di Inzaghi: “Questo risultato non incide sul suo futuro”

Marotta aggiunge sul rebus Inzaghi: “Se questo risultato può incidere sul suo futuro? Assolutamente no. Inzaghi ha ancora un anno di contratto e abbiamo deciso di ritrovarci la prossima settimana, visto che è un’analisi che facciamo ogni stagione. Gran parte del merito di questo ciclo è da ascrivere assolutamente a Simone Inzaghi”.

Il numero uno dell’Inter non nasconde la delusione per la serata horror della squadra nerazzurra: “Abbiamo meritato di perdere contro un avversario che si è dimostrato superiore. Questa sconfitta non inficia la stagione e il percorso che ha fatto l’Inter in Champions League. Ricordiamo che abbiamo superato avversari molto forti come Bayern Monaco e Barcellona. Il cammino in campionato e in coppa è assolutamente positivo. Ci dispiace molto per come è andata, anche per i nostri tifosi”, conclude Marotta.