La (ricca) tentazione dall’Arabia e la posizione dell’Inter: arriva la scelta di Inzaghi

Dopo l’umiliazione nella finalissima di Champions League a Monaco, ore decisive in casa nerazzurra per il futuro dell’allenatore piacentino

Adesso l’attenzione è tutta focalizzata sul futuro di Simone Inzaghi dopo la clamorosa batosta rimediata a Monaco. Archiviata la finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain, sono ore cruciali per il destino dell’allenatore piacentino alla guida dell’Inter, soprattutto alla luce della pesantissima sconfitta per 5-0 maturata all’Allianz Arena.

L’offerta messa sul tavolo dall’Al-Hilal è da far tremare i polsi, con il presidente dei sauditi che dopo il blitz di metà aprile a Milano continua nel pressing incessante per convincere e strappare ai nerazzurri il tecnico ex Lazio. La redazione di Calciomercato.it nelle scorse settimane vi ha svelato in esclusiva il viaggio a Milano del numero uno dell’Al-Hilal per incontrare e convincere Inzaghi.

L’allenatore emiliano ha riflettuto ed è tentato dalla faraonica offerta dall’Arabia Saudita – 25-30 milioni di euro all’anno per almeno due stagioni, oltre a bonus e benefit – e ha già raggiunto l’accordo sull’ingaggio con la società di Riyadh.

Inter, futuro in bilico per Inzaghi: attesa per il vertice decisivo con il club

Sul tavolo delle trattative ovviamente figura anche l’Inter, convinta di poter convincere Simone Inzaghi a proseguire il matrimonio con la ‘Beneamata’, prima della disfatta di Monaco.

Il presidente Marotta, coadiuvato dalla proprietà (Oaktree è molto soddisfatta del lavoro di Inzaghi e dai guadagni del club nella stagione in corso), ribadiranno al tecnico la proposta della società nel decisivo vertice dei prossimi giorni nella sede di Viale della Liberazione. L’Inter ha offerto a Inzaghi 10 milioni di ingaggio fino al 2028 tra parte fissa e bonus, con un sostanziale ritocco rispetto ai 6,5 milioni più bonus attuali, oltre a degli investimenti importanti sul mercato.

Tra Inter e l’Al-Hilal c’è sullo sfondo un terzo incomodo: ovvero la Juventus, beffata sul ‘sogno’ Conte dopo la permanenza del salentino al Napoli. La ‘Vecchia Signora’ ha effettuato dei sondaggi e ad assistere alla finale c’era anche Elkann, senza dimenticare inoltre la corte delle big di Premier League. Dentro o fuori dall’Inter: presto sapremo il destino di Inzaghi.