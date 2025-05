Spunta Elkann alla finale di Champions: Juve a caccia del nuovo allenatore | VIDEO CM.IT

L’Ad di Exor, controllante del club bianconero, presente a Monaco di Baviera per la finalissima tra Inter e PSG

Un po’ a sorpresa spunta anche John Elkann per la finalissima di Champions League all’Allianz Arena tra Inter e Paris Saint-Germain.

Nonostante il momento caotico alla Juventus e il terremoto interno alla dirigenza con la cacciata di Giuntoli (in attesa dell’ufficialità Comolli si è messo subito al lavoro), il rampollo della famiglia Agnelli si è concesso un blitz a Monaco di Baviera accompagnato dalla moglie per vedere dal vivo l’ultimo atto di Champions.

L’Ad di Exor, controllante della Juve, si è avviato sorridente verso l’ingresso Vip dell’Allianz per raggiungere gli spalti e seguire così la finale tra il PSG e l’Inter di Simone Inzaghi.

Caos Juventus tra dirigenza e tecnico: intanto blitz di Elkann a Monaco

I più maliziosi e qualche tifoso bianconero avranno subito pensato a un collegamento con l’attuale tecnico interista, che potrebbe lasciare Milano dopo quattro stagioni.

Su Inzaghi però è forte il pressing da parte dell’Al-Hilal in Arabia Saudita, con la Juventus che per il momento ha effettuato solo un sondaggio esplorativo. Dopo le piste tramontate per il ritorno di Conte e Gasperini, la nuova dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ha messo nel mirino Marco Silva e Pioli, senza dimenticare una possibile conferma di Tudor alla Continassa.