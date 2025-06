Inter, tra il summit con Inzaghi e le voci sull’agente di De Zerbi | CM.IT

Tiene banco il futuro della panchina nerazzurra, oggi giornata decisiva per conoscere la decisione dell’attuale allenatore

Sono ore incandescenti all’Inter che, dopo la pesantissima manita presa dal Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella finale della Champions League, deve cercare di sciogliere il nodo che riguarda la guida tecnica.

Attesissimo l’incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza per discutere di quello che sarà, conferma con rinnovo o addio con gli arabi dell’Al Hilal, come raccontato dalla nostra redazione, pronti a ricoprire d’oro il trainer piacentino: sul tavolo oltre 50 milioni di euro d’ingaggio per due stagioni.

Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio metteranno a disposizione una controproposta che include anche il prolungamento di contratto con adeguamento dell’ingaggio oltre a strategie future in ottica calciomercato. Nel frattempo, oltre a Sucic, ha svolto le visite mediche l’esterno Luis Henrique che andrà negli Stati Uniti con la squadra per il Mondiale per Club.

Dunque, sono momenti concitati e, di conseguenza, non mancano le indiscrezioni sull’eventuale sostituto di Inzaghi che oggi festeggia i quattro anni all’Inter. Il nome in pole position è quello di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como e cercato, invano, anche dal Bayer Leverkusen e dalla Roma, che ha poi virato su Gian Piero Gasperini. Ma non è il solo.

Inter, voci incontrollate sull’agente di De Zerbi vicino alla sede: le ultime

Di un altro mister molto quotato tra i dirigenti meneghini abbiamo scritto ieri, Roberto De Zerbi attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia. Dopo l’incontro con la proprietà americana, lo stesso ha dichiarato di non volersi muovere e oggi lo ha ribadito, nell’ambito dell’evento per il conferimento della cittadinanza onoraria di Foggia.

“Sto bene a Marsiglia e non c’è stata alcuna chiamata di altri club“, il mantra ripetuto anche in Puglia dal 45enne allenatore. Nelle stesse ore, però, si scatenavano una ridda di voci sulla presenza nelle vicinanze della sede nerazzurra del suo agente, Edoardo Crnjar.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it però, si è trattato di una semplice casualità: il procuratore, molto apprezzato come intermediario dai maggiori club italiani ed europei, è di casa a Milano e, dunque, non c’è alcun nesso con la possibilità di discutere dell’approdo di De Zerbi sulla panchina del club di Oaktree. La stima resta, in particolare da parte di Ausilio, ma, allo stato attuale, non si registrano novità di rilievo sulla questione. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e vi terremo aggiornati.