Gasperini alla Roma, ci siamo: Ranieri ha una certezza | CM.IT

Gli ultimi sviluppi sul tecnico di Grugliasco legato all’Atalanta fino al 2026. Ecco come stanno le cose coi giallorossi e con la Juventus

Ottimismo in crescita per Gasperini alla Roma. Il club giallorosso è sempre stato fiducioso per la chiusura totale della trattativa con il tecnico piemontese e, nelle ultime ore, sono arrivati segnali davvero incoraggianti per la firma, a questo punto imminente. La Juve – come raccontato – è rimasta sullo sfondo senza mai affondare il colpo e quindi disturbate la trattativa tra le parti.

Ricordiamo l’accordo tra il club capitolino e Gasperini: contratto di tre anni, con ingaggio da 5-6 milioni di euro a stagione. L’incontro di ieri a Firenze, anticipato su Calciomercato.it, è stato descritto come “molto positivo”. Adesso si attendono gli ultimi dettagli e la risoluzione del contratto con l’Atalanta prima della firma.