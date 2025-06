Bayern e Nico Williams trattano sull’ingaggio: le cifre in ballo | CM.IT

Un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 7,5/8 milioni netti l’anno più bonus

Dopo la disponibilità a trasferirsi in Baviera, il Bayern Monaco ha iniziato i colloqui con l’entourage di Nico Williams per trovare un accordo sull’ingaggio. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’esterno ha avanzato una richiesta economica che, per la società teutonica, comporterebbe un esborso annuale da circa 20 milioni di euro lordi.

Al netto parliamo di circa 10/11 milioni di euro a stagione. Per fonti vicine alla trattativa, un’intesa potrebbe essere trovata intorno ai 7,5/8 milioni netti l’anno più bonus. Il contratto per il classe 2002 sarebbe di durata quinquennale. In ogni caso il tutto poi andrebbe ‘approvato’ dal Consiglio d’Amministrazione, prima di una decisione su come provare a portare a termine l’affare.

No Leao, il Bayern affonda per Nico Williams: due strade con l’accordo sul contratto

Con un accordo contrattuale in tasca, il Bayern potrebbe optare per il pagamento della clausola fissata a 60 milioni di euro. Oppure, per ragioni di bilancio, tentare di imbastire una trattativa con l’Athletic Club, il quale ha intanto messo sul tavolo una proposta di rinnovo con clausola più alta.

I baschi chiedono e chiederebbero oltre 60 milioni per il cartellino, ovvero più della clausola, ma in tal caso i bavaresi avrebbero la possibilità di dilazionare maggiormente il pagamento.

Il Bayern vuole un giocatore di spessore internazionale per la fascia sinistra. Il Milan ha sparato altissimo per Leao, così ha deciso di affondare per Nico Williams, un investimento da circa 130 milioni e, probabilmente, fin da principio il reale obiettivo numero uno di Kompany e soci.

Ad oggi l’alternativa al nativo di Pamplona, vincitore dell’ultimo Europeo con la Spagna e, poco prima, della Copa del Rey con l’Athletic, è Barcola del Paris Saint-Germain.