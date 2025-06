Leao costa troppo e il Bayern vira su Nico Williams: c’è il sì dello spagnolo, i dettagli | ESCLUSIVO

L’esterno spagnolo ha aperto al trasferimento in Baviera: la contromossa dell’Athletic

Il Bayern Monaco vuole cambiare le frecce del proprio arco. Per quella di sinistra ha pensato a Rafael Leao, trovando però il muro del Milan. Il portoghese non è incedibile, ma oggi quale calciatore lo è, tuttavia a differenza di Theo Hernandez e Maignan occorrerebbe un’offerta irrifiutabile per strapparlo ai rossoneri.

La cifra richiesta è 100 milioni di euro, magari trattabili ma non troppo. Così i bavaresi hanno virato su altri nomi, nello specifico – come risulta a Calciomercato.it – sullo spagnolo Nico Williams.

Stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, il ventiduenne di Pamplona ha detto sì ai bavaresi che ragionano sul pagamento della clausola fissata a circa 60 milioni di euro. Ma la strada non è ancora in discesa: il club teutonico e i rappresentanti dell’esterno non hanno infatti ancora trovato un accordo contrattuale.

Inoltre l’Athletic Club vuol provare ancora una volta a trattenere il suo calciatore simbolo. Sul tavolo una proposta di rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, con annesso aumento della clausola risolutiva.

Bayern Monaco all’assalto di Nico Williams, l’Athletic non sta a guardare

Nico Williams è nato, cresciuto ed esploso all’Athletic (31 gol e 30 assist in 167 presenze con la prima squadra), il legame con società e città è fortissimo, tanto che nel recente passato ha respinto diverse offerte e fatto saltare quasi al traguardo diverse operazioni che gli avrebbero consentito di fare il salto in una big europea.

Ci ha provato il Barcellona, ci potrebbe riprovare il Real Madrid senza escludere Premier e Arabia. Un trasferimento fuori dalla Spagna, nella fattispecie al Bayern, potrebbe però essere ‘digerito’ da tutto l’ambiente basco, con Nico Williams che potrebbe finalmente giocare quella Champions League vista finora solo da spettatore.