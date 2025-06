Il Milan smobilita, ma Leao non è come Hernandez: dal Bayern al prezzo, la situazione | CM.IT

Il punto sul futuro dell’attaccante portoghese: i tedeschi ci provano ma serve la proposta giusta

La stagione 2024/2025 del Milan è andata in archivio con un ottavo posto, una sconfitta in finale di Coppa Italia e un’eliminazione ai playoff di Champions League per mano di un modesto Feyenoord. C’è davvero poco da essere allegri in casa rossonera e la vittoria in Supercoppa italiana non può certo bastare.

Il giorno dopo la fine del campionato, il Milan ha così iniziato a guardare avanti, scegliendo finalmente un vero Direttore sportivo, Igli Tare, che ha subito puntato su un allenatore importante, come Massimiliano Allegri. Due innesti che certificano come si sia davvero voltato pagina.

Nel frattempo i tifosi rossoneri hanno fatto i conti con la cessione di Tijjani Reijnders, attesa da tempo, e il colpo Luka Modric, per il quale manca davvero solo l’ufficialità. L’olandese, però, difficilmente sarà l’unica cessione pesante. Si respira aria di smobilitazione e da Casa Milan non si fa nulla per smentire tutte le voci che circolano sui calciatori importanti dati per partenza.

D’altronde Theo Hernandez è stato messo alla porta e con Mike Maignan è complicato trovare una soluzione: il portiere si è irrigidito dopo che il Milan ha fatto saltare l’accordo trovato in inverno. Entrambi possono partire, ma serve l’offerta giusta. I due francesi, con contratti in scadenza fra poco più di un anno, possono essere venduti a prezzi molto più bassi rispetto al loro valore. Il Diavolo, infatti, è consapevole del fatto che ci sia il serio rischio di perderli a zero la prossima estate.

Milan-Leao, il prezzo è alto: la posizione dei rossoneri

In queste ore si è tornati a parlare e scrivere insistentemente anche di Rafa Leao. Il discorso relativo al portoghese, però, è diverso rispetto a quello dei due calciatori francesi.

Per il numero dieci – è vero – vale lo stesso principio di tutti gli altri: nessuno è incedibile soprattutto dopo una stagione disastrosa, con problemi di spogliatoio. Così anche Leao può dire addio al Milan, ma nessuna svendita. Per salutare serve una proposta indecente.

Il Diavolo – come appreso da Calciomercato.it – è pronto ad ascoltare eventuali proposte (e lo sta facendo), ma occorre un’offerta superiore ai 100 milioni di euro. Un po’ come dire, in realtà, che il calciatore è incedibile. Va sottolineato, comunque, che l’interesse da parte del Bayern Monaco è reale, ma a quelle cifre sembra poterci arrivare solamente con l’inserimento di calciatori, che hanno però stipendi proibitivi. Il calciomercato è lungo e altre squadre possono farsi sotto, soprattutto dalla Premier League.

Leao, dunque, può partire, ma solo alle condizioni giuste e non è certo stato messo alla porta. Massimiliano Allegri, d’altronde, è ben felice di avere a disposizione il portoghese e pensa di sapere benissimo come utilizzarlo per farlo rendere al meglio.