Modric al Milan, conferme sulla chiusura: tutti i dettagli dell’affare | CM.IT

Il Milan e Luka Modric sono sempre più vicini: filtra grande ottimismo in casa rossonera sulla chiusura dell’operazione. Gli ultimi aggiornamenti di CM.IT

Igli Tare si vuole presentare al Milan con un colpo ad effetto. Il Pallone d’Oro Luka Modric si avvicina a grandi passi alla firma con i rossoneri. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, arrivano conferme sulla chiusura a breve dell’affare a parametro zero.

Dal Milan si respira grande fiducia sull’operazione. Il centrocampista 39enne, dopo l’addio al Real Madrid, è libero di firmare a zero e sarebbe sempre più vicino al trasferimento a Milano. In casa rossonera filtra grande ottimismo riguardo al buon esito della trattativa tra le parti: si discute sulla base di un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità .

Dopo aver puntato su un allenatore esperto come Massimiliano Allegri, dunque, ecco il colpo ad effetto per il centrocampo, con un nome del calibro di Modric che ha vinto tutto e che per anni è stato uno dei migliori giocatori al mondo. Sono ore già decisive al Milan per la firma del fuoriclasse croato.