Modric al Milan: Tare piazza il colpo a zero, arrivano conferme

Le ultimissime sul futuro del centrocampista croato che può essere davvero in Serie A, con la maglia rossonera: il punto della situazione

Luka Modric al Milan. Il centrocampista croato, dopo l’addio al Real Madrid, potrebbe tornare a vestire il rossonero, dopo averlo fatto da bambino.

Quella foto, che immortale il campione con la maglia del Diavolo, d’altronde, ha fatto il giro del mondo e certifica una simpatia importante per il Milan da parte del 39enne. Per Modric la squadra rossonera, quindi, potrebbe essere quella giusta per chiudere la sua carriera.

La notizia, data da Matteo Moretto, trova conferme anche a Calciomercato.it. Resta dunque da capire se l’affare decollerà per davvero. Il croato, ovviamente, non ha alcuna fretta e si sta guardando attorno. Igli Tare è intenzionato a presentarsi ai propri tifosi con un colpo ad effetto. Dopo aver preso un allenatore esperto, ecco il rinforzo a centrocampo, che ha vinto tutto e che per anni è stato uno dei migliori giocatori al mondo. Qualche giorno fa è arrivata la separazione con il Real Madrid, ma Modric ha voglia di giocare ancora ad alti livelli

Modric al Milan: la reazione dei tifosi

Con una partita a settimana uno come lui non può che far comodo in uno spogliatoio senza leader. Mia personale opinione non richiesta https://t.co/OZBIY1gWeK — Stefano Baggio 🖐🏼 (@1959stefano) June 2, 2025

Non esiste un lato negativo nel prendere Lukita Modric — rainer 🇦🇱 (@theomania19) June 2, 2025

Raga Modric pure a 40 anni suonati lo voglio,non scherziamo — Diego Rossonero #Cardinaleout (@DiegoFerrara17) June 2, 2025

Tra un meme contro l’Inter e l’altro, apri Twitter e apprendi che il Milan ci prova per Modric. Così ti scorre un brividino lungo tutta la schiena che ti ricorda che il mercato, specialmente quello delle fasi iniziali a giugno, è anche meglio di una finale di Champion5 — Espertheo (@espertheo) June 2, 2025

Modric è per me il centrocampista più forte degli ultimi 20 anni,nei 6 di centrocampo lo prendo sempre,ma che non venga fatto passare come il sostituto di nessuno,stanno vendendo Theo e Rejinders,Modric ha 40 anni ed è a 0. Deve essere lo sfizio,e basta. — Bomber (@vieriinzaghi99) June 2, 2025

Modric come esperienza e come 12 uomo mi va bene,ma se deve essere il titolare inamovibile ho qualche dubbio sono onesto. — Giovanni (@Giodlc00) June 2, 2025

Criticare uno come modric e’ da persone che non sanno nulla di calcio, ha 40 anni? Certo… intanto fallo venire, poi vediamo se e’ bollito? — Foot (@ibrandanovic) June 2, 2025

La notizia del possibile arrivo di Modric al Milan è stata chiaramente accolta con stupore tra i tifosi del Milan, che stanno manifestando sui social le loro emozioni. Difficile dire di no al centrocampista, che ha chiuso la stagione con oltre 2800 minuti giocati.