Tare ha fretta, ora tocca a Maignan: il punto sul portiere e Theo Hernandez | CM.IT

Il Direttore sportivo è pronto ad incontrare l’entourage del francese. Il Milan ha voglia di chiudere ogni discussione il prima possibile

C’è fretta in Casa Milan. Igli Tare ha voglia di far le cose per bene e di chiudere il prima possibile ogni questione ritenuta spinosa. L’albanese ha, d’altronde, iniziato nel modo migliore, riuscendo in pochi giorni a mettere le mani sul nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Un colpo che sembra davvero trovare il consenso della tifoseria, che dopo una stagione disastrosa ha bisogno solo di buone notizie per essere rianimata. Ora tutto passerà dal calciomercato e l’albanese sa bene che ci sono almeno altri tre casi da risolvere, che influenzeranno l’umore del popolo rossonero.

Il primo è chiaramente quello relativo al futuro di Tijjani Reijnders, con il Milan in attesa dell’offerta da parte del Manchester City, che non è ancora arrivata. Serve una proposta irrinunciabile per spingere il Diavolo a cedere il suo centrocampista. Una proposta da circa 70 milioni di euro.

Rinnovi Maignan e Theo Hernandez, la situazione

Se con l’olandese, il Milan è in attesa, l’atteggiamento con Mike Maignan e Theo Hernandez, in scadenza il 30 giugno 2026, sarà diverso da parte di Igli Tare. L’albanese, come detto, non vuole perdere tempo ed è pronto a chiudere il discorso relativo al portiere francese il prima possibile.

L’estremo difensore e capitano del Diavolo aveva detto sì a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus, prima della retromarcia rossonera. Una retromarcia che ha irrigidito l’ex Lille: Tare adesso dovrà ricucire i rapporti e ricevere una risposta da parte di Mike Maignan il prima possibile. L’albanese, come appreso da Calciomercato.it, non vuole tirarla troppo per le lunghe e a breve dovrà esserci chiarezza in merito. L’ex Lille riceverà presto una telefonata anche da parte di Massimiliano Allegri, che ha voglia di puntare su di lui.

Presto capiremo se il caso rientrerà o se il Diavolo dovrà puntare su un nuovo portiere. Ma la vicenda più spinosa è ovviamente quella legata a Theo Hernandez. Anche qui servirà una decisione immediata: la volontà del francese di restare non ha mai fatto seguito ad una proposta concreta da parte del Milan. La palla passa, dunque, a Igli Tare, che ha dimostrato celerità nelle scelte, come dimostra la firma di Allegri. Anche questo caso, però, il ‘fattore Max’ può incidere parecchio