Milan, il piano dopo Modric: Xhaka guadagna terreno, ma non sarà solo | CM.IT

Le ultime notizie legate al centrocampo rossonero. Il Diavolo programma il futuro: ecco come può essere composta la mediana

In attesa dello sbarco a Milano di Luka Modric, Igli Tare programma altri colpi. In entrata saranno diversi gli affari da portare a termine, con il Milan che inevitabilmente cambierà volto.

Lo farà sicuramente a centrocampo, dove c’è già stato l’addio di Tijjani Reijnders e presto arriverà anche quello di Yunus Musah. L’accordo con il Napoli è strato praticamente trovato e il con il ritorno in Italia di Manna, l’affare andrà in porto. Rischia di salutare, poi, anche Ruben Loftus-Cheek. L’inglese non verrà svenduto, ma con una proposta sui 20 milioni di euro farebbe le valigie anche lui.

Insieme a Luka Modric, ci saranno certamente Youssouf Fofana e Warren Bondo, ma ovviamente non possono bastare. Il Milan è dunque pronto ad acquistare almeno altri due centrocampisti.

Il nome che sta guadagnando terreno in queste ultime ore, come appreso, è sicuramente quello di Granit Xhaka. Il calciatore svizzero non è più giovanissimo, ma è visto come il profilo ideale per completare il reparto mediano. Al Bayer Leverkusen è reduce da 49 partite, con oltre 4mila minuti.

Milan, Xhaka con un centrocampista italiano: il punto della situazione

Xhaka piace tanto al Milan e presto si capirà se affondare il colpo o meno. Ci sono valutazioni in corso (l’età chiaramente è l’aspetto valutato negativamente) e si sta pensando, eventualmente, se inserire nella trattativa Malick Thiaw, da tempo un obiettivo del Bayer. La valutazione che il Milan fa del centrale tedesco è però più alta.

Oltre Xhaka, il Diavolo vuole regalarsi anche un centrocampista italiano. L’accordo con Ricci c’è da tempo (manca quello col Torino), ma con l’arrivo di Allegri e Tare, l’affondo atteso non c’è stato. Il centrocampista italiano – come confermato a Calciomercato.it – continua ad essere in lista, ma si valutano altri profili come Caviglia, che piace tanto, e Rovella.

Il calciatore della Lazio, però, ha una valutazione davvero alta. E Adrien Rabiot? Che piaccia a Massimiliano Allegri non è certo una scoperta, ma al momento non sono stati compiuti passi concreti né con il giocatore né con il Marsiglia, con il quale si sta, invece, discutendo della permanenza di Bennacer, che i francesi vorrebbero tenere in prestito.