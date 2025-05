Il Milan lancia la sfida ad un club spagnolo per Nicolussi Caviglia: cosa sta succedendo | ESCLUSIVO

Il club rossonero vuole rinforzare la rosa puntando anche su profili giovani e di prospettiva come l’ex Juventus. Incontro con la Roma per Saelemaekers

Il Milan non vuole perdere tempo. In attesa della scelta del nuovo allenatore, e nei giorni dell’ufficialità di Tare come nuovo ds, continua i contatti per rinforzare la rosa per la prossima stagione. La volontà è quella di rinnovare la rosa un po’ in tutti i reparti, puntando anche su profili giovani e di prospettiva.

Tra gli obiettivi più attuali e interessanti, come raccolto da Calciomercato.it, c’è sicuramente Hans-Nicolussi Caviglia del Venezia. L’ex centrocampista della Juve, pagato dai lagunari circa 4 milioni di euro, lascerà in estate la sua squadra per iniziare una nuova avventura.

Ha mercato anche all’estero: in Spagna, ad esempio, è richiesto dal Villarreal. Insomma, dopo una stagione da protagonista, il classe 2000 si ritrova a vivere anche un calciomercato in copertina.

Milan, Saelemaekers verso l’addio. La Roma vuole confermarlo

Non solo. Nel giorno dell’incontro con la Roma per Saelemaekers, i rossoneri hanno fatto delle nuove valutazioni su Chiesa. L’attaccante italiano lascerà il Liverpool ed un rientro in Italia è sempre attuale. I rapporti tra il suo agente e i rossoneri sono ottimi, ma restano da chiarire costi e condizioni. Sull’ex Juve ci sono anche club turchi e arabi.

Tornando a Saelemaekers, la volontà della Roma resta quella di riscattare l’esterno belga, indipendentemente dal pensiero del nuovo allenatore. La richiesta iniziale dei rossoneri era sui 20 milioni di euro, mentre i giallorossi partano da una cifra più bassa. Di certo, nell’affare non sarà incluso Abraham: l’ostacolo, in questo caso, è l’alto ingaggio dell’inglese.