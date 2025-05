Ghisolfi e Riso a Casa Milan: blitz della Roma per Saelemaekers | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’esterno belga. Ili bitz giallorosso è per chiudere l’acquisto del giocatore, arrivato in estate in prestito

Sette gol e sette assist. Si è chiuso con questo bottino la stagione alla Roma di Alexis Saelemaekers. Un bottino davvero niente male per l’esterno belga, che i giallorossi vogliono tenersi a tutti i costi.

Così, dopo le parole di Claudio Ranieri e Ghisolfi, i giallorossi sono passati all’azione. Il Direttore sportivo giallorosso, accompagnato da Beppe Riso, è arrivato a Casa Milan, sede del club rossonero, con l’obiettivo di chiudere la trattativa.

C’è il desiderio assoluto da parte della Roma e dello stesso Alexis Saelemaekers di proseguire insieme il matrimonio. Da capire adesso come si arriverà a dama. Da escludere, per il momento, l’inserimento Cristante, ma possono finire sul tavolo altri profili. Ricordiamo che poche ore prima in sede è arrivato anche Igli Tare, per la firma sul contratto. Il nuovo Ds, dunque, subito a lavoro.