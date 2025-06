Modric fa attendere il Milan: le ultime sull’arrivo del croato | CM.IT

Il centrocampista sarà croato, ma non è il momento delle visite mediche. I tifosi lo aspettano a braccia aperte: il punto della situazione

Luka Modric al Milan è un affare chiuso da giorni. Il club rossonero e il centrocampista croato hanno trovato l’accordo per un contratto di un anno con opzione per il secondo a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Dopo il blitz in Croazia di Igli Tare è davvero tutto fatto, mancano solo le visite mediche prima dell’ufficialità. Visite mediche che il giocatore sembrava dover svolgere in Italia martedì scorso, poi per questioni logistiche e per ridurre il più possibile gli spostamenti del centrocampista, impegnato con la sua Nazionale, si è pensato che la scelta più giusta fosse quella di sottoporsi ai classici controlli medici di rito in Croazia.

I giorni cerchiati in rosso erano così diventati quelli di mercoledì e giovedì. In realtà, però, Luka Modric non farà le visite. Stando a quanto filtra dalla sede del Milan e ha potuto apprendere Calciomercato.it, il calciatore ha, infatti, deciso di rimandare i controlli medici di rito a dopo il Mondiale per Club.

Milan, Modric stakanovista: ora il Mondiale per Club

Il centrocampista, che il prossimo 9 settembre compirà 40 anni, sarà impegnato in America con il Real Madrid, squadra con cui ha scritto pagine importantissime di storia.

Per una questione di rispetto nei confronti dei Blancos ha così scelto di rimandare tutto. Nessun giallo, nessun allarmismo e nessun problema con il Milan: il popolo rossonero che non vede l’ora di abbracciare Luka Modric dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Luka Modric dopo aver giocato un’intera stagione con il Real Madrid, collezionando ben 57 presenze, con quattro gol e nove assist, e aver trascinato la propria Nazionale anche negli ultimi impegni di Qualificazione ai prossimi Mondiali, giocherà anche il Mondiale per Club. Il Real Madrid e l’esperto calciatore sono quindi attesi in campo il prossimo 18 giugno per la sfida contro l’Al Hilal, poi domani 22 ecco il match contro il Pachuca, prima di chiudere con il Salisburgo.

Modric, dunque, sbarcherà a Milano con tante partite sulle gambe e certamente in ritardo rispetto al resto del gruppo. Non proprio una buona notizia, per Allegri e i tifosi che lo avrebbero voluto vedere subito in campo. Luka Modric, però, saprà certamente come farsi perdonare