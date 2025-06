Juventus, furia Gyokeres: “Molte voci false”

Le dichiarazioni del centravanti finito nel mirino dei bianconeri: ecco la situazione dopo le sue parole

E’ in salita la pista che porta la Juventus a Gyokeres. Il nome dell’attaccante dello Sporting Clube de Portugal, come rivelato a Calciomercato.it, è finito sul taccuino della dirigenza bianconera, ma immaginare oggi un suo approdo a Torino è davvero complicato.

Nelle scorse ore, infatti, c’è stato un incontro a Londra tra gli agenti del calciatore e l’Arsenal. I Gunners sono oggi in pole per acquistarlo, ma per convincere il numero uno dei lusitani occorre mettere sul piatto una proposta indecente. I 60 milioni di euro più 10 di bonus, infatti, non basteranno. Per Gyokeres serviranno così almeno 70 milioni di euro garantiti. Tutti i club, dunque, sono avvertiti.

Juve e Arsenal, Gyokeres: “Parlerò quando sarà il momento”

Il Presidente dello Sporting, Federico Varandas, parlava così: “Posso garantire che Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di bonus perché non gliel’ho mai promesso”.

“Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria – afferma ancora il numero uno dei portoghese -, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me”.

In serata è dunque arrivata la presa di posizione di Gyokeres. Non è detto che sia un riferimento alle dichiarazioni del suo presidente, ma è evidente che le tante notizie di calciomercato lo stanno infastidendo: “Ci sono tante voci in questo momento, molte delle quali false. Parlerò quando sarà il momento giusto”. E’ questo il messaggio rilasciato dall’attaccante classe 1999 sul proprio profilo Instagram. Gyokeres, oltre alla Juventus e all’Arsenal, piace tanto al Manchester United e a diversi club arabi. Al momento, però, l’ipotesi dell’Arabia Saudita non è presa in considerazione.

La Juventus, come ampiamente scritto, sta cercando un attaccante di altissimo livello, in funzione di un sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic. Il faccia a faccia in programma a breve tra il giocatore e Comolli servirà , una volta per tutte, per fare chiarezza.

Gyokeres è certamente un nome preso in considerazione dal club bianconero, ma i tifosi della Vecchia Signora sognano lo sbarco a Torino di Victor Osimhen, che come il collega ha già detto no all’Arabia Saudita. Anche il nigeriano, inoltre, ha una valutazione praticamente identica. La sua clausola rescissoria, infatti, è di 75 milioni di euro, ma è probabile che il Napoli si accontenti di meno