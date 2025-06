Juventus, pista Gyokeres in salita: dall’incontro di ieri alla richiesta dello Sporting | CM.IT

In attesa di esordire al Mondiale per Club, la dirigenza si muove in vista della prossima stagione e sono tanti gli obiettivi da raggiungere

Ancora due giorni di allenamenti a Torino e poi sarà il momento di partire per gli Stati Uniti anche per la Juventus, in vista del Mondiale per Club.

Nella mini finestra del calciomercato, terminata il 10 giugno scorso, l’Inter ha ufficializzato due operazioni: Petar Sucic, affare concluso da tempo, e Luis Henrique, arrivato dall’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Rinforzi importanti per il nuovo allenatore Cristian Chivu, pronto ad esordire sulla panchina nerazzurra.

L’altro club nostrano, la Juve appunto, non ha, invece, apportato modifiche alla rosa, ma ha solo raggiunto gli accordi con il Paris Saint-Germain e il Porto per il prolungamento dei prestiti di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. La stessa cosa non è avvenuta per Renato Veiga, tornato al Chelsea, ma non convocato per la manifestazione Mondiale.

Dal 1 luglio, però, sarà il momento dell’inizio della vera sessione estiva del mercato 2025/2026, ma sono già tanti i movimenti che si registrano in vista della prossima stagione, importante sotto molti punti di vista. Intanto, però, il nuovo direttore generale, Damien Comolli, ha blindato Igor Tudor sulla panchina fino al 2027. Ora l’attenzione si può concentrare sull’attacco.

Strada in salita per Gyokeres alla Juventus: Arsenal avanti, Arabia Saudita indietro

Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel giugno del 2026, è destinato, a meno di clamorosi colpi di scena, a lasciare i bianconeri a stretto giro di posta. Vi abbiamo anche parlato dei colloqui con Comolli e del sondaggio dell’Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi. Ma, in ogni caso, la Juve sta pensando ad un nuovo numero 9.

Il nome accostato con insistenza alla società piemontese, e rivelato in tempi non sospetti dalla nostra redazione, è quello di Viktor Gyokeres. Il 27enne bomber è reduce da stagioni incredibili con lo Sporting Clube de Portugal, ma adesso è pronto a spiccare il volo per altri lidi.

Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la strada per arrivare al Nazionale svedese è in salita per la Juventus. Nella giornata di ieri c’è stato un summit a Londra degli agenti con l’Arsenal, club attualmente in pole position per accaparrarsi le sue prestazioni. A breve, dunque, verrà recapitata l’offerta ufficiale, col presidente dei lusitani Varandas che ha alzato la posta.

Non basteranno, infatti, 60 milioni di euro più 10 di bonus per il cartellino del calciatore, come da precedenti accordi presi dall’ex direttore sportivo Viana con l’entourage dell’attaccante. Lo Sporting si aspetta proposte da 70 milioni garantiti, senza se e senza ma. Gyokeres non intende prendere in considerazione, almeno per il momento, le proposte arabe: il suo desiderio è quello di vincere in Europa, possibilmente in Premier League. Una montagna da scalare per la Juventus che, comunque, resta sulle tracce del prodotto del vivaio del Brommapojkarna.