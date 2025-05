Gyokeres primo obiettivo Juve: ecco perché viene preferito a Osimhen | ESCLUSIVO

Altra rivoluzione in vista per la Juventus, che spera di riuscire a ripartire da Conte. Al quale vuole regalare un nuovo Lukaku in attacco

La stagione della Juventus è stata un fallimento. La rivoluzione della scorsa estate aveva stravolto la rosa bianconera e affidato la guida tecnica Thiago Motta, poi esonerato per far posto a Tudor. Difficile che il tecnico croato, chiamato a raggiungere la qualificazione in Champions nell’ultima giornata di Serie A, possa restare al suo posto. E’ tempo di ripartire con un nuovo allenatore e con un nuovo centravanti. Attenzione ai nomi di Antonio Conte e Viktor Gyokeres.

Non è un mistero che il tecnico salentino farebbe volentieri ritorno a Torino, dove ha vinto tanto sia da capitano che da allenatore. Prima, però, c’è da completare l’opera a Napoli, con la conquista del quarto scudetto della storia dei partenopei che sembra ormai solo una formalità. Poi ci sarà da capire se troverà un accordo con la Juve, non tanto economico, quanto sul progetto e sugli investimenti in tema di mercato.

La Vecchia Signora ha bisogno di un nuovo centravanti. In questi giorni si sta parlando tanto di Victor Osimhen, ma secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il primo obiettivo risponde al nome di Viktor Gyokeres. Il nigeriano del Napoli (ora in prestito al Galatasaray) ha una clausola rescissoria fissata a 75 milioni ma valida solo per l’estero. Alla Juventus ne chiederebbero 80-90. Per lo svedese, lo Sporting CP chiede 100 milioni per averne almeno 80. Stesso prezzo, ma c’è una bella differenza. Senza dimenticare la concorrenza del Psg e di tutti i top club della Premier League inglese.

Calciomercato Juventus, si lavora al post Vlahovic: intanto Kolo Muani…

Se da un lato Osimhen ha un ingaggio da 10 milioni di euro che di certo non ha intenzione di abbassarsi, dall’altro Gyokeres guadagna circa un quarto: 2,4 milioni lordi. Una bella differenza per due centravanti che hanno in comune l’anno di nascita 1998. In ogni caso la Juventus avrà bisogno di rifare l’attacco, vista la volontà di cedere Vlahovic, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore.

Ovviamente gli uomini mercato bianconeri valutano anche altre piste. Si prospetta un derby d’Italia con l’Inter per provare a prendere il canadese Jonathan David in scadenza di contratto con il Lille. Inoltre non si perde di vista nemmeno Ademola Lookman, sebbene il bomber dell’Atalanta abbia caratteristiche diverse. E Kolo Muani? Il suo impatto in Serie A era stato ottimo e inizialmente il suo riscatto pareva scontato. Ma le cose sono cambiate e la Juve spera di convincere il Paris Saint-Germain a rinnovare il prestito per un’altra stagione senza obbligo di riscatto.