Tudor rinnova con la Juve: tutti i dettagli | CM.IT

Come anticipato da Calciomercato.it, oggi è avvenuto l’incontro con l’agente del croato

Tudor e la Juve avanti insieme. Ormai mancano solo la firma e l’annuncio sul rinnovo del contratto del tecnico croato. L’incontro di oggi, anticipato da Calciomercato.it, tra il suo agente e il club bianconero è stato positivo: si attende ora solo la fumata bianconera.

Come raccontatovi da CM.IT, il prolungamento del contratto, avvenuto dopo che è scattata la clausola legata al raggiungimento del posto Champions, era una esplicita richiesta di Tudor, il quale non voleva cominciare una nuova stagione da allenatore in scadenza. Sul tavolo aveva ricevuto altre offerte, ma ha sempre dato priorità alla Juventus.

Tudor ha convinto subito Comolli, il neo Dg bianconero il quale ha cominciato ad apprezzare molto il croato nel corso della sua stagione alla guida del Marsiglia. “Tudor sarà l’allenatore nella prossima stagione, non solo al Mondiale per Club ma anche l’anno prossimo – le parole di Comolli nella conferenza di presentazione – L’ho già comunicato a lui e stiamo lavorando insieme”.