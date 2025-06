Incontro Juve-Tudor, la verità tra clausola, conferme e richieste sul mercato | CM.IT

Confermato il vertice tra l’agente del tecnico croato e Comolli

La Juve riparte da Igor Tudor. Come confermato ieri da Comolli in occasione della sua presentazione ufficiale come nuovo dg, il club bianconero ha affidato al tecnico croato la panchina per la prossima stagione.

Una scelta attesa dopo il no di Conte ma, come raccontato su Calciomercato.it, ora Tudor si aspetta che venga esaudita la sua richiesta, in merito al rinnovo fino al 2027. Il croato ha infatti chiesto di iniziare la nuova stagione senza un accordo in scadenza e di prolungare per un’altra stagione.

Ieri, su Calciomercato.it, abbiamo anticipato l’incontro tra il suo agente e la Juve, programmato per oggi. Si parlerà, appunto, del prolungamento, di cifre ma anche di eventuali clausole da inserire.

Juve, ufficiali le conferme di Conceiçao e Kolo Muani

Intanto, sono arrivate le conferme sulla permanenza di due giocatori come Conceiçao e Kolo Muani. Per quanto riguarda l’attaccante francese, la società bianconera cercherà di trattare un nuovo prestito con il Psg.

Resta invece in sospeso la situazione di Vlahovic. Il goleador serbo resta sul mercato, ma non sarà facile trovare una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in causa. L’ex Viola vorrebbe infatti mantenere l’attuale stipendio da 12 milioni di euro a stagione, sfruttando il suo contratto in scadenza nel 2026.