DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di martedì 10 giugno LIVE

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che sarà aperta fino a oggi, martedì 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all’inizio.

Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Chivu: lunedì primo allenamento per il tecnico rumeno, che farà il suo esordio nel Mondiale per Club alla guida dei nerazzurri. In casa Juventus salgono le quotazioni per la permanenza di Tudor anche nella prossima stagione e prima della partenza per gli Stati Uniti è in programma un vertice con il suo agente. Il Milan è invece alle prese con le cessioni dei big: per 100 milioni potrebbe partire anche Leao.