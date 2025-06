Ranieri e il no all’Italia, il retroscena: “Avevo promesso”

Il messaggio del Senior Advisor della Roma non lascia dubbi, ulteriore conferma sulla decisione presa: niente di fatto per la proposta azzurra

Quella di ieri, è stata una lunga giornata di riflessioni per Claudio Ranieri, dopo la proposta ricevuta dalla FIGC di allenare la Nazionale italiana in sostituzione di Luciano Spalletti, mantenendo al tempo stesso l’incarico di Senior Advisor della Roma. Ma alla fine, il 73enne ha deciso di dire di no.

La sua scelta è stata comunicata con un messaggio all’Ansa in cui ha annunciato di aver rifiutato la proposta ricevuta dal presidente federale Gravina. Ranieri ha deciso di rimanere a disposizione della Roma in maniera totale, lasciando a questo punto il futuro della panchina della Nazionale aperto ad altre soluzioni. Il nome più caldo in questo momento sembra Pioli, anche se l’ex tecnico del Milan, oggi all’Al Nassr, ha anche altre opzioni. In questo momento sta infatti trattando anche con la Fiorentina. Altre eventuali candidature andranno vagliate con un vero e proprio casting.

Ranieri e il messaggio inviato a Zazzaroni: “Avessi voluto continuare la Roma non avrebbe preso Gasperini”

La posizione, netta, presa da Claudio Ranieri è stata confermata anche da un messaggio telefonico inviato al giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, che lo ha reso pubblico sui social, dopo averne ricevuto il consenso dallo stesso Ranieri.

Questo il testo inviato via Whatsapp da Ranieri al giornalista: “Buongiorno fratello, ho deciso di rinunciare. I Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi continuato non avremmo preso Gasperini, voglio solo pensare alla Roma”. Dunque, Ranieri ha mantenuto la posizione espressa già in tempi non sospetti e che ha continuato a portare avanti anche di fronte alla chiamata della Nazionale.