Italia, Ranieri dice no: la decisione sull’incarico da Ct per il post Spalletti

Non sarà Claudio Ranieri il prossimo Commissario tecnico della Nazionale dopo l’esonero sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti

Claudio Ranieri non sarà il prossimo Ct della Nazionale. Sono state ore lunghissime per il tecnico di San Saba, nel frattempo diventato senior advisor della Roma, quelle che sono seguite alla chiamata di Gabriele Gravina e alla sua offerta di allenare l’Italia.

Una proposta allettante a dire poco, che ha tentato parecchio Ranieri. Ci ha pensato e ripensato, ne ha parlato con la famiglia e con i Friedkin, che gli avevano dato una disponibilità di massima.

Alla fine ha prevalso l’impegno ai giallorossi, con un Gasperini annunciato solamente qualche giorno fa e la ‘firma doppia’ Friedkin-Ranieri. E poi i suoi tifosi, quelli romanisti, non la stavano prendendo bene. Rischiava di rovinare, magari solo in parte e non per tutti, lo splendido rapporto con loro. E questo non ha prezzo, né Nazionale. Oltre alla questione tifosi, c’era poi il nodo regolamentare e contrattuale difficile da superare.

Nazionale, non sarà Ranieri il dopo Spalletti: adesso in pole c’è Pioli

A questo punto si riapre completamente il toto-Ct. Ranieri era il primissimo nome, la grande scelta, quella più logica e di qualità, ma anche giusta per la piazza che lo chiedeva a gran voce.

E ora? Per la FIGC le cose si complicano, perché di alternative ce ne sono pochissime. La prima, quella più spendibile, è Stefano Pioli in uscita dall’Al Nassr. Ha una clausola che gli permette di liberarsi senza troppi problemi nel caso decida di andare via. Un accordo che alcuni definiscono ‘blindato’ a suo favore, che potrebbe seriamente percorrere in caso di chiamata del presidente Gravina. Altri piani non ce ne sono di concreti al momento, si dovrà aprire un casting vero e proprio.