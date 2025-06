Ranieri ct con doppio incarico: la posizione della Figc e cosa è successo nella notte | CM.IT

Ieri la chiamata del presidente Gravina per convincerlo a ‘salvare’ la Nazionale e condurla al Mondiale: le ultime e i dettagli

Ore di fuoco per il futuro della Nazionale, che ieri è stata sconvolta dall’annuncio dal parte dello stesso ct Spalletti del suo esonero. Si chiude dopo meno di due anni l’esperienza del mister di Certaldo alla guida dell’Italia, alla fine da considerarsi negativa soprattutto dopo l’Europeo dello scorso anno e il pesante 0-3 di Oslo. E allora è partito subito il toto-successore, mentre gli Azzurri saranno in campo – questa sera – contro la Moldavia per una partita fondamentale per i punti ma anche per il numero dei gol. Con Spalletti in panchina, per l’ultima volta.

In realtà il presidente Gravina, come vi abbiamo raccontato anche ieri, da subito ha avuto in testa un solo nome, invocato pure da tutti i tifosi: Claudio Ranieri. Ieri è partita la chiamata verso il senior advisor giallorosso, che solo due settimane fa ha collezionato la sua ultima presenza in carriera da allenatore, Torino-Roma. L’ultima, almeno in teoria. Perché l’offerta della Nazionale non può che allettarlo, già qualche anno fa (era al Nantes) aveva fatto capire che per questi colori avrebbe rinunciato al club. Erano altri tempi, certo, sono cambiate tante cose ma il richiamo è sempre forte.

Ranieri, confronto con la famiglia e notte di riflessione: cosa filtra sul ruolo di ct

C’è stata una lunga chiacchierata tra sir Claudio e il presidente Figc, che gli ha dato ampia disponibilità a proposito del doppio incarico, di diversa natura, Roma e Italia. Ad ora farebbe di tutto per averlo in panchina. Ranieri vuole rispettare l’impegno dato ai Friedkin, che non gli impedirebbero di assumere anche la nomina di ct. Oltre a un ruolo di primissimo piano in società, come testimoniato anche dal comunicato della proprietà americana che lo ha messo quasi sul loro stesso piano.

Il tecnico-dirigente di San Saba, 74 anni a ottobre, è molto tentato, si è preso una notte di riflessione. Il primo confronto, quello più importante, è stato con la famiglia. In giornata arriverà la risposta definitiva, l’amore per la Roma e il rispetto per il ruolo e l’impegno che ha preso con i colori giallorossi lo sente fortemente, rimarrebbe intatto, ma la tentazione azzurra è davvero forte. Sarebbe il coronamento totale della sua carriera, comunque eccezionale. Sono le ore decisive.