Italia-Moldavia, anche Buffon fa mea culpa: “Non penso di averlo fatto bene”

Parla anche Buffon nel pre partita di Italia-Moldavia, prima dell’ultima panchina del CT Spalletti. Le dichiarazioni del capo delegazione della Nazionale

Luciano Spalletti, da CT esonerato, guiderà per l’ultima volta l’Italia questa sera contro la Moldavia. Gli Azzurri sono chiamati a cancellare la figuraccia di Oslo ed il clamoroso 3-0 incassato nello scontro diretto con la Norvegia.

Commentando l’esonero di Spalletti, ai microfoni di ‘Sky Sport’, il capo delegazione Gigi Buffon si è espresso così: “Perdiamo un grande uomo, una persona speciale. C’è sempre stata trasparenza. Eravamo in totale sintonia, empatia, come lo siamo adesso. Speriamo che i ragazzi possano regalare l’ultima vittoria al proprio allenatore”.

Sulla partita del Mapei Stadium: “La cosa che mi interessa di più è la risposta dei ragazzi in campo, lì esprimono il linguaggio migliore”. Infine, l’ex portiere della Nazionale ha commentato anche la pista Ranieri, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it: “A questo sta pensando il presidente ed è giusto che sia così. Il mio compito è un altro e, ad oggi, non penso di averlo fatto bene. Quindi, è giusto che inizi a concentrarmi su questo”.