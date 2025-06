L’ex allenatore giallorosso, oggi nella dirigenza del club dopo l’ultima stagione, è il candidato numero uno per diventare il nuovo CT dell’Italia: scopri i 13 casi di doppio ruolo nel passato

La gara di stasera contro la Moldavia sarà l’ultima di Luciano Spalletti come commissario tecnico della nazionale italiana. Gli scarsi risultati ottenuti e un clima teso nello spogliatoio azzurro, hanno portato il presidente della FIGC, Gravina, a prendere la decisione di esonerare l’allenatore a prescindere dal risultato della sfida odierna.

A quel punto, bisognerà voltare pagina e pensare al futuro. Per l’Italia il nome in pole è quello di Claudio Ranieri, reduce da un’esperienza magica con la Roma. Il tecnico di Testaccio ha preso una squadra in zona retrocessione e l’ha portata a un passo dalla Champions League, con un girone di ritorno clamoroso. Una sola sconfitta e una media punti da scudetto.

Oggi, Claudio Ranieri, ha accettato l’incarico da dirigente all’interno del club giallorosso, ma potrebbe ricoprire contemporaneamente quello di commissario tecnico della Nazionale. Un doppio ruolo che non equivarrebbe a una prima volta. Sono ben 13 i casi in cui un allenatore ha diretto una squadra di club e una nazionale contemporaneamente.

Guillermo Stàbile: leggenda argentina

Il primo nome in ordine cronologico che ha potuto vantare il doppio incarico è stato Guillermo Stàbile, leggenda per il calcio argentino. Tra il 1939 e il 1960 ha allenato sia diverse squadre argentine tra cui il San Lorenzo, l’Estudiantes, l’Huracan e il Racing, gestendo contemporaneamente la nazionale dell’Argentina. Un caso unico nel suo genere per durata nel tempo.

Rinus Michels: alla guida degli olandesi

Nel 1974 per pochi mesi, Rinus Michels diventò il commissario tecnico dell’Olanda di Van Basten e Gullit. Contemporaneamente all’incarico come ct degli Orange, l’allenatore olandese gestiva il Barcellona. In quell’annata riuscì a vincere la Liga con i blaugrana e a raggiungere la finale del Mondiale con l’Olanda, poi persa contro la Germania.

Ernst Happel: ancora l’Olanda coinvolta

Quattro anni più tardi, l’Olanda perse la sua seconda finale Mondiale consecutiva, questa volta contro l’Argentina. Alla guida tecnica c’era l’allenatore del Club Brugge, Ernst Happel. Il tecnico non riuscì a migliorare il risultato del suo predecessore, sfiorando nuovamente una vittoria che non arriverà mai per gli Orange.

Alex Ferguson: le prime esperienze in panchina

Il volto, questa volta, è ben noto. Meno lo era nel 1985-86 quado finalmente iniziò a spiccare il volo. In quell’annata Sir Alex si ritrovò ad allenare l’Aberdeen, ultima squadra prima dell’arrivo al Manchester United e contemporaneamente la Scozia. Con il club vinse tutto a livello nazionale, mentre l’avventura da ct si fermò in este.

Arno Pijpers: le mete esotiche

Giungiamo agli anni 2000, quando il tecnico Arno Pijpers, viene chiamato ad allenare la nazionale dell’Estonia, contemporaneamente al suo incarico al Flora Tallinn. Sarà così fino al 2004, ottenendo buoni risultati soprattutto con il club. Per tre anni consecutivi vincerà campionato e supercoppa estone.

Cesare Maldini: la breve doppia esperienza

Seppur per pochissimo tempo, Cesare Maldini si è ritrovato impegnato nel doppio incarico. Già commissario tecnico del Paraguay, che portò al Mondiale del 2002, nelle ultime due giornate del campionato 2000-2001, divenne allenatore ad interim del Milan, sostituendo l’esonerato Zaccheroni.

Guus Hiddink: la doppia-doppia dell’allenatore

Cosa intendiamo per doppia-doppia? Facilissimo. Guus Hiddink è stato per due volte impegnato nel ruolo di allenatore di nazionale e club. Nel 2005-2006 era alla guida del PSV e contemporaneamente alla guida dell’Australia che venne eliminata dall’Italia solamente con lo storico calcio di rigore di Totti all’ultimo secondo.

Nel 2009 si è ripetuto gestendo la nazionale della Russia e allenando anche il Chelsea. Con il PSV, nella sua prima esperienza, vinse il campionato olandese, mentre con i Blues subentrò a campionato in corso.

Miguel Herrera: alla guida del Messico

Un balzo in avanti lo facciamo nel 2013, quando Miguel Herrera, già allenatore del Club América, si ritrovò ad accettare l’incarico per il Messico. Il doppio incarico durò pochissimo, solamente due mesi, dato che l’allenatore decise di lasciare la squadra di club per dedicarsi pienamente alla nazionale per i successivi due anni.

Fatih Terim: la vecchia conoscenza italiana

Seppur per un solo mese, anche Fatih Terim nel 2013 si è ritrovato ad allenare due squadre contemporaneamente. Dopo l’esperienza in Italia, il tecnico ha vissuto un pin pong tra Galatasaray e Turchia. Iniziava una e finiva l’altra e viceversa. Dall’agosto al settembre del 2013, però, Terim si è ritrovato ad allenare le due realtà nello stesso momento.

Leonid Slutskiy: il doppio ruolo in Russia

Già storico allenatore del CSKA di Mosca, Leonid Slutskiy divenne anche allenatore della Russia nel 2015. Se con il club ha gestito più di 300 partite in carriera, con la nazionale la durata dell’incarico fu veramente breve, con appena 21 partite gestite.

Fabio Cannavaro: gli anni d’oro in Cina

Nel 2019, un periodo d’oro per il campionato cinese, Fabio Cannavaro si è ritrovato alla guida di una doppia realtà in Cina. Già allenatore del Guangzhou, il campione del mondo e Pallone d’Oro 2006 ha allenato anche la nazionale cinese per 2 partite. Una chiamata ad interim, che gli ha permesso di entrare in questo lungo elenco.

Ralf Rangnick: il salto di qualità

Anche per Ralf Rangnick nel 2022 è arrivato il doppio incarico. Dopo la ben nota esperienza in Germania, il tecnico tedesco è diventato consulente del Manchester United, nello stesso momento in cui ha accettato il compito di allenatore dell’Austria, che oggi continua ad allenare da ormai 3 anni.

Francesco Calzona: l’esperienza al Napoli

Ultimo, ma solo in ordine cronologico, Francesco Calzona. Già allenatore della Slovacchia, fu scelto dal Napoli disastroso dello scorso anno, come guida tecnica fino alla fine della stagione. Non riuscì a evitare un tracollo già iniziato da mesi, prima con Garcia e poi con Mazzarri. Il suo ruolo da CT è rimasto intatto, mentre l’esperienza con i partenopei si è conclusa con un decimo posto.