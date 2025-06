Spalletti riparte subito dalla Juve: “Tudor esonerato dopo il Mondiale”

Le ultime sull’ormai ex Commissario tecnico della Nazionale. Può subito trovare una panchina: ecco di quale squadra si tratta

Dopo il 3 a 0 subito contro la Norvegia, l’avventura di Luciano Spalletti con la Nazionale italiana si è conclusa. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso le parole, in conferenza stampa, dello stesso Commissario tecnico.

La FIGC si è così messa in moto per trovare il sostituto: il preferito è Claudio Ranieri, con Stefano Pioli alternativa. La scelta arriverà a breve, ma nei prossimi giorni capiremo anche quale sarà il futuro dell’ex allenatore del Napoli. La voglia di rimettersi subito in gioco è tanta.

In queste ore, così, si sta diffondendo sempre più la notizia di un suo possibile approdo alla Juventus. I bianconeri, d’altronde, hanno deciso di continuare a puntare su Igor Tudor, dopo aver fallito l’assalto sia ad Antonio Conte che a Gian Piero Gasperini.

Spalletti alla Juventus: tifosi divisi

Lo dico? Lo dico: se la #Juventus di #Tudor non disputerà un buon Mondiale per club, la dirigenza, secondo me, farà un tentativo per #Spalletti.

Il suo esonero è come una sorta di segno del destino per un club che ha più volte delegittimato a fari spenti il povero Igor. — Andrea Bosco (@_AndreaBosco_) June 8, 2025

Tifosi della Juventus che fremono per avere Spalletti Siamo diventati un circo — official hater account (@undercor_) June 8, 2025

Non ci credo che la juventus, destinata a rimanere con Tudor, ora si ritroverà con Spalletti in panchina 😢 — milaniano (@milaniano14) June 8, 2025

#Juventus Per favore non parlate più di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Non lo voglio neanche regalato — Gianfranco Titone (@GianfrancoTito8) June 8, 2025

Vedete come ve lo dico, Osimhen e Spalletti se ne vanno insieme alla Juventus pic.twitter.com/dafxSHznMF — Raffo (@SportRaffo15814) June 8, 2025

E se dietro il rifiuto di #Osimhen per l’Arabia e la separazione consensuale di #Spalletti da Ct della Nazionale ci fosse davvero la #Juventus in totale ricostruzione. pic.twitter.com/bF4FHf1kTU — Christian Marangio (@lavoceazzurra) June 8, 2025

Spalletti alla Juve…..? Mai e poi mai: allenatore di squadre nemiche e quando parla non si capisce nulla — fabio cancelliere (@cancef) June 8, 2025

Questi riportati sono alcuni dei tweet dei tifosi bianconeri. Tifosi che sono divisi: c’è chi sogna il suo sbarco a Torino con Victor Osimhen e chi non vorrebbe vederlo alla Juventus dopo il fallimento con la Nazionale italiana.