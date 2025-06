Musah al Napoli un anno dopo: affare in chiusura, Conte decisivo | CM.IT

Il giocatore americano è pronto a lasciare il Milan e a sposare il progetto azzurro: ecco a quanto si chiuderà l’affare

Il Milan vende tutti. Il calciomercato dei rossoneri è iniziato davvero col botto, con una cessione importante come quella di Tijjani Reijnders al Manchester City.

Dopo l’olandese, però, sono in procinto di lasciare il Diavolo anche Theo Hernandez e Mike Maignan, nonostante le difficoltà riscontrate in queste ore.

Ma chi dirà addio ai rossoneri per prima sarà Yunus Musah. Nella giornata di oggi, infatti, è entrata nel vivo una trattativa che ha radici lontane. Una trattativa – come confermato a Calciomercato.it – che vede ormai il traguardo. I contatti tra il Milan e il Napoli sono stati costanti in queste ore e le parti hanno raggiunto un’intesa di massima per una cifra superiore ai 20 milioni di euro più vari bonus. Da limare ancora dei dettagli, ma l’affare è in chiusura dopo un anno. Sì perché Yunus Musah è una richiesta di Antonio Conte, che lo avrebbe voluto già la scorsa estate.

Musah, addio al Milan con qualche rimpianto: lo scorso anno era incedibile

Poco meno di dodi mesi fa, però, per il Milan il calciatore era ritenuto incedibile. Dopo una stagione, in cui è diventato tra gli elementi della rosa più contestati dai tifosi, il suo addio si è reso praticamente inevitabile.

La stima da parte della dirigenza rossonera però è ancora tanta. Musah è particolarmente apprezzato da Geoffrey Moncada, che lo considera un giocatore con un motore da Premier League. Ora proverà a dimostrare tutto il suo valore con la maglia azzurra del Napoli, dove toccherà ad Antonio Conte trovargli la posizione migliore in campo.

L’americano è stato utilizzato da Stefano Pioli, Sergio Conceicao e Paulo Fonseca in diversi ruoli. Sulla fascia destra ha giocato praticamente ovunque, da terzino in una difesa a quattro, da quinto in un centrocampo a cinque e da ala nel 4-2-3-1. La duttilità è certamente una delle doti più apprezzate dell’americano, che chiaramente può giocare anche da mezzala oltre che da mediano.

Al Milan, i tifosi lo ricorderanno soprattutto per aver dato equilibrio alla squadra di Fonseca nella vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid. Musah ha vissuto un periodo complicato con Conceicao, che lo ha sostituito per ben due volte, prima che si andasse negli spogliatoio.