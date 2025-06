Milan, il caso è doppio: e i problemi di Tare non finiscono qui

Le ultime sui calciatori rossoneri con le valigie in mano in questa sessione mercato: il punto della situazione

Igli Tare aveva fretta di risolvere i casi critici del suo Milan il prima possibile. Sia per Theo Hernandez che per Mike Maignan, però, non è stata ancora trovata una soluzione.

Per il terzino, il Diavolo aveva concesso il via libera all’Al Hilal, che aveva messo sul piatto 35 milioni di euro (30 milioni più 5 milioni di bonus), ma non è arrivato l’ok del giocatore. Così gli arabi hanno deciso di virare su Angelino. Ora Theo Hernandez aspetterà una proposta di una big europea, che difficilmente, però, offrirà quanto fatto dalla squadra di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi si è fatto avanti l’Atletico Madrid, pronto a riprovarci: i Colchoneros non vorrebbero andare oltre i 15 milioni di euro e l’inserimento di qualche pedina di scambio.

La trattativa, dunque, potrebbe faticare a decollare. Il rischio così – se nel corso dell’estate nessuna big dovesse avere l’esigenza di investire sul giocatore – è che alla fine Theo Hernandez vada via a parametro zero. Un rischio che il Milan non vuole correre non solo per il terzino, ma anche per Mike Maignan.

Ma la situazione legata al portiere è diversa rispetto a quella del connazionale, visto che il suo sì al trasferimento al Chelsea è arrivato. A mancare, in questo caso, è il via libera da parte del Diavolo che non si accontenta dell’offerta da 15 milioni di euro. I londinesi, però, sperano di chiudere la trattativa nelle prossime ore, grazie all’appoggio dello stesso Mike Maignan.

Milan, a lunga lista dei calciatori con la valigia in mano: quanti guai per Tare

I problemi con cui deve fare i conti Igli Tare sono davvero tanti. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del rientro alla base di Yacine Adli. Il francese non ha un contratto pesante e non dovrebbe essere così complicato piazzarlo. Sarà più difficile invece cedere Ismael Bennacer, che il Marsiglia non riscatterà.

L’OM vorrebbe tenere l’algerino per un’altra stagione, in prestito, ma questa soluzione non piace al Diavolo. L’ex Empoli potrebbe dunque tornare alla base ed essere valutato da Massimiliano Allegri. Come il Marsiglia, anche il Bologna vorrebbe rinegoziare i termini dell’accordo per Tommaso Pobega. L’italiano ha convinto, ma il prezzo di dieci milioni è ritenuto eccessivo.

Sulla scrivania di Milanello, dunque, sono finiti diversi casi spinosi che andranno risolti il prima possibile. Ma la lista dei partenti è davvero lunghissima. Tra i giocatori con la valigia in mano c’è Noah Okafor, che piace in Turchia, Samu Chukwueze, che può tornare in Spagna (attenzione al Betis) o volare in Premier League.

Ma sono pronti a salutare la compagnia anche Fikayo Tomori, proposto al Napoli, ma che dovrebbe tornare in Inghilterra, e Malick Thiaw, destinato a giocare in Bundesliga. Anche Yunus Musah, infine rischia il taglio se qualcuno dovesse presentarsi con 20 milioni di euro.