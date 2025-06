La scelta di Theo Hernandez: la reazione di Al Hilal e Milan

Il terzino francese messo alla porta dai rossoneri continua ad essere nel mirino del club arabo. Ecco come stanno le cose

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. Il Chelsea è andato all’assalto di Mike Maignan, ma l’accordo tra i club non c’è ancora: l’offerta presentata dal club londinese non ha convinto il Diavolo, che si aspetta un rilancio.

Di fatto è una corsa contro il tempo per gli inglesi che vorrebbero l’estremo difensore subito per il prossimo Mondiale per Club. La situazione legata al futuro di Theo Hernandez è molto simile. In questo caso, però, c’è l’accordo tra i due club, con il Milan che ha dato il via libera all’approdo in Arabia del terzino mancino per una cifra complessiva di 35 milioni di euro (30 milioni più 5 milioni di bonus).

L’ok all’addio dall’altronde il Milan lo aveva già dato a gennaio al Como. In quella circostanza Theo Hernandez disse no al trasferimento alla squadra di Cesc Fabregas. Anche adesso il terzino fa resistenza e non ha ancora detto sì all’Al Hilal.

Il club arabo sa benissimo che la trattativa non può andare per le lunghe e se l’ok non dovesse arrivare già nelle prossime ore, si virerebbe su un altro calciatore. Si è mosso anche Simone Inzaghi per convincere Theo Hernandez, ma al momento nessuna fumata bianca.

Milan, la posizione di Theo Hernandez

La volontà di Theo Hernandez è stata sempre stata quella di restare in rossonero, ma un dialogo per il rinnovo, di fatto, non si è mai aperto.

Il francese, messo alla porta dal Diavolo, al momento preferirebbe così rimanere in Europa, per giocare in un top team. Nei giorni scorsi si è fatto avanti l’Atletico Madrid, senza però approfondire il discorso. Se una grande squadra non dovesse nutrire l’esigenza di acquistare il terzino, il rischio concreto è di vedere Theo Hernandez andare in scadenza di contratto. Un pensiero che il francese sta tenendo seriamente in considerazione.

La speranza del Milan, invece, è che alla fine il francese accetti l’Al Hilal, ma già nelle prossime ore ne sapremo di più. La telenovela Theo rischia davvero di andare avanti più del previsto.