Milan, Maignan con la valigia: corsa contro il tempo, ecco l’erede | CM.IT

Altro addio pesante di calciomercato in vista per il Diavolo, l’estremo difensore pronto a decollare verso la Premier League: i dettagli e chi prenderà il suo posto

Situazione particolare, in queste ore, in casa Milan, con l’intenzione di ripartire per un nuovo ciclo con ambizioni fondate, come testimoniato dal duplice arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri, ma anche con la possibilità, concreta, di perdere a breve più di qualche big e cambiare dunque radicalmente volto.

Dopo Tijani Reijnders, anche altri potrebbero seguire il suo percorso. Come raccontiamo da tempo su Calciomercato.it, Theo Hernandez è al capolinea e il rinnovo è diventato difficile anche per Maignan. Al punto che per quanto riguarda il portiere francese gli ultimi sviluppi sembrerebbero portare con decisione in direzione di una partenza. Il Milan trema anche per Leao, ma ha alzato lo sbarramento a una richiesta di 100 milioni.

Quanto a Maignan, l’irrigidimento è cosa nota, dal momento in cui il club ha ‘congelato’ il rinnovo dopo che l’accordo sembrava fatto, anche se da parte sua non ci sono problemi né con Allegri né con Tare e l’allenatore lo terrebbe volentieri. Il Chelsea sta accelerando e ha trovato l’accordo economico con il portiere. L’intenzione è chiudere entro le prossime 24-48 ore, in modo tale da tesserarlo per il Mondiale per Club. Manca l’intesa tra gli inglesi e il Milan, serve un piccolo sforzo dei ‘Blues’ per alzare la proposta da 15 milioni di euro, non sufficiente per chiudere.

Milan, è corsa a tre per il dopo Maignan: Svilar e non solo

Nel frattempo, il Milan deve ovviamente guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza. Un nome caldo in questo senso è quello di Svilar della Roma, ma convincere i giallorossi non sarà facile. La Roma sta provando a blindarlo, ma su di lui ci sono i rossoneri, il Napoli, il Bayern Monaco e interessamenti dall’Inghilterra, argomenti di cui si è parlato nel recente incontro con il giocatore e il suo agente. Per ora, nessuno pare pronto a offrire più di 25-30 milioni.

Ci sono delle alternative di un certo spessore. Occhio alla pista Milinkovic-Savic, favorita dagli ottimi rapporti tra il Milan e il suo procuratore. In Serie A, seguito da un po’ anche Elia Caprile. Ma l’erede di Maignan potrebbe arrivare anche, ancora una volta, dal Lille, con Lucas Chevalier che non è scomparso dai radar.