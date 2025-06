Milan, sondaggio bianconero per Okafor: due nodi da sciogliere | CM.IT

L’attaccante svizzero ritorna dopo il prestito al Napoli, ma non rientra nei piani di Allegri. Per lui si è fatto avanti il Besiktas in Turchia

Sebbene il suo contributo sia stato minimo, Noah Okafar può fregiarsi del titolo di campione d’Italia. Sbarcato al Napoli nella sessione invernale di mercato, Conte gli ha concesso appena 36 minuti in maglia azzurra divisi in quattro presenze, l’ultima delle quali alla 29esima giornata. Le ultime nove partite le ha viste dalla panchina, ed è scontato che i partenopei non pagheranno i 23,5 milioni di euro previsti per riscattarlo dal Milan.

Ma il ritorno a Milanello del centravanti elvetico classe 2000 dovrebbe avere breve durata, visto che non rientra nei piani del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Si cercano quindi nuovi acquirenti e, a tal proposito, in Turchia si è parlato di un sondaggio da parte del Besiktas. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club di Istanbul è interessato ad Okafor, sebbene non abbia ancora mosso passi ufficiali con il suo entourage o con il Diavolo per imbastire una trattativa.

Due sono i principali nodi da sciogliere. Da una parte la formula dell’affare, con il Milan che vorrebbe cederlo a titolo definitivo (o almeno in prestito con obbligo di riscatto) per rientrare dell’investimento da oltre 15 milioni di euro fatto nel 2023 per prenderlo dal Salisburgo. Dall’altra parte bisogna capire se Okafor sarebbe disposto ad accettare la destinazione turca, ricordando che i bianconeri del Besiktas potrebbero dargli l’opportunità di giocare anche l’Europa League. Staremo a vedere.