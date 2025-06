Lecce, addio Giampaolo: il comunicato UFFICIALE

La nota dei giallorossi sull’allenatore, addio sancito adesso ufficialmente: è successo pochi minuti fa

La notizia era nell’aria da un po’, adesso ha anche i crismi dell’ufficialità. Non proseguiranno insieme il Lecce e Marco Giampaolo, come comunicato dal club pugliese poco fa.

Sui propri canali ufficiali, web e social, il club giallorosso ha diffuso questa nota: “L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”.

Nel contratto dell’allenatore, siglato a novembre del 2024 dopo l’addio di Luca Gotti, esisteva una clausola di rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di salvezza. Traguardo effettivamente raggiunto dal Lecce, all’ultima giornata, grazie al successo per 1-0 in casa della Lazio. Ma nei giorni scorsi si era intuito, dalle parole di Pantaleo Corvino, come ci fossero delle divergenze di visione tra società e allenatore, che al termine delle riflessioni preannunciate avrebbero potuto portare alla separazione, come in effetti è accaduto. Ora, dunque, si apre per i pugliesi la ricerca di un nuovo tecnico, così come per Giampaolo si apre la ricerca di una nuova panchina da cui ripartire.