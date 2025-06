Tre big lasciano la Juventus: tesoretto da 90 milioni per Comolli

Il nuovo Dg Comolli pensa anche alle cessioni per finanziare i colpi in entrata: non c’è solo Vlahovic sulla lista dei partenti

È già iniziata l’era Comolli alla Juventus, con il nuovo Direttore generale ufficializzato la scorsa settimana dal club bianconero.

Il francese prende il posto di Giuntoli, silurato da Elkann dopo i deludenti risultati della ‘Vecchia Signora’ nell’ultima stagione. Il piazzamento in Champions League non è bastato all’ex dirigente del Napoli, con la Juve che ha voltato pagina affondandosi a Comolli tra parte sportiva e manageriale.

Il neo Dg sarà affiancato nell’area tecnica da Giorgio Chiellini, che avrà dei compiti più operativi e di collante tra squadra e società. La Juventus valuta anche l’inserimento di un nuovo Direttore sportivo per completare l’organigramma e intanto pianifica le strategie di mercato per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, anche Nico Gonzalez in bilico oltre a Douglas Luiz

Per il Mondiale per Club non ci saranno nuovi innesti nella formazione bianconera, con la finestra straordinaria di giugno che chiuderà oggi i battenti. Tudor ha chiesto quattro rinforzi per completare la sua Juve, mentre le quotazioni per la permanenza del tecnico croato anche nella prossima stagione sono in ascesa e presto ci sarà anche un vertice per affrontare la situazione con il suo entourage.

Intanto si pensa anche alle uscite e non c’è solo Dusan Vlahovic in lista di sbarco. Il centravanti serbo non rientra nei piani della nuova dirigenza che punta a incassare 25-30 milioni di euro dalla sua partenza, non affatto semplice visto il contratto in scadenza il prossimo anno. Dalla gestione Giuntoli, inoltre, Comolli eredita il flop Douglas Luiz: il brasiliano non ha lasciato tracce neanche con Tudor in panchina e per circa 35 milioni lascerebbe Torino.

Infine, occhio alla posizione di Nico Gonzalez, con il rendimento del nazionale argentino fin troppo altalenante alla sua prima stagione sotto la Mole. L’ex Fiorentina piace a Tudor, ma per un’offerta da 25 milioni di euro (ha estimatori in Premier League) si valuterebbe la cessione.