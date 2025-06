Tudor-Juve sempre più vicini, ma ha chiesto quattro colpi: ecco i nomi

L’allenatore croato va verso la permanenza – con rinnovo – in bianconero anche dopo il Mondiale per Club, ma intanto ha fatto richieste precise alla società

In questo giro totale di allenatori che sta coinvolgendo praticamente più di metà Serie A e tutte le big, chi era in teoria certa di avere in panchina il terzo tecnico in un anno potrebbe invece a sorpresa confermare la situazione attuale. Rimasta col cerino in mano per la decisione di Antonio Conte di continuare ad allenare il Napoli, così come Gian Piero Gasperini per cui si aspetta solo l’ufficialità alla Roma, la Juventus si è trovata senza grandi alternative sul mercato e con un nome già pronto e affidabile in casa.

Parliamo di Igor Tudor, che ha traghettato i bianconeri dopo l’esonero di Thiago Motta – anche se con qualche fatica finale – verso la qualificazione in Champions League arrivata a 20 minuti dal termine della stagione con il rigore di Locatelli. Ma attenzione alle parole. Il mister croato non si sente un semplice traghettatore alla Juventus. Per questo, nell’incontro con il nuovo dg Damien Comolli che come vi abbiamo raccontato ha mostrato la volontà di andare avanti con lui anche dopo il Mondiale per Club, ha avanzato anche delle richieste. E non solo a livello contrattuale, con la condizione di prolungare fino al 2027, ma anche in tema di calciomercato.

Tudor verso la conferma, ma chiede acquisti alla Juve: i nomi

Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, per Igor Tudor serviranno almeno quattro nuovi acquisti. Come prima cosa un difensore centrale dopo il riscatto di Pierre Kalulu: nel mirino tre nomi – diversi tra loro – in lista come Coppola del Verona, Leoni del Parma e Araujo del Barcellona. Ma servirà anche un terzino sinistro, un esterno più che altro: Theo Hernandez sarebbe ideale ma la pista è complicata all’infuori di un eventuale scambio col Milan. Le alternative sono Miguel Gutierrez del Girona e Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio.

E poi si passa direttamente al reparto d’attacco. Il croato ha chiesto un attaccante di fascia come Antony oppure Jadon Sancho, o addirittura il clamoroso ritorno di Federico Chiesa. Per chiudere un centravanti di peso e struttura – ma con determinate caratteristiche – come Mateo Retegui oppure Vyktor Gyokeres. Senza dimenticare poi anche il ‘solito’ Jonathan David, che lascerà il Lille a parametro zero e su cui c’è grande concorrenza. Lo stesso canadese ha parlato del futuro in queste ore, smentendo – almeno ufficialmente – accordi con i bianconeri ma ribandendo la volontà di andare in un club ambizioso che lotti per vincere titoli.