Juventus, presentazione Comolli: “Tudor resterà anche dopo il Mondiale” | LIVE

La Juve presenta Damien Comolli: le prime dichiarazioni del nuovo Direttore generale del club bianconero

È il giorno di Damien Comolli alla Juventus, dopo il ribaltone imposto dalla proprietà e John Elkann nell’area sportiva e manageriale del club bianconero con l’allontanamento di Giuntoli.

Il dirigente francese ex Tolosa, ufficializzato la scorsa settimana come nuovo Direttore Generale della ‘Vecchia Signora’, prende la parola nella conferenza stampa di presentazione dell’Allianz Stadium: “Sono lieto di essere qui oggi, è un grande privilegio essere alla Juventus. È uno dei più grandi club al mondo, senza dubbio. Sono cresciuto guardando questo club per diversi motivi: la Juve è sempre stato un modello di efficienza”, esordisce Comolli.

Il neo Dg bianconero conferma subito Tudor in panchina oltre il Mondiale per Club: “Tudor sarà l’allenatore nella prossima stagione, non solo al Mondiale ma anche l’anno prossimo. L’ho già comunicato a lui e stiamo lavorando insieme. Ci sono tantissime speculazioni, però voglio ribadire che per la stagione 2025/26 Tudor rimarrà il nostro allenatore e spero anche oltre”.

In aggiornamento