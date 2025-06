Comolli: chi è l’uomo nuovo che rivoluziona il mercato della Juventus

Il neo Dg bianconero vuole avere il totale controllo dell’area sportiva, in arrivo il suo braccio destro al Tolosa. Nasce la Juve dei dati

Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo approfondito la conoscenza di Damien Comolli, il neo Direttore generale della Juventus che rivoluzionerà il mercato – e non solo – del club bianconero.

“Leader di consolidata esperienza internazionale – recitava il comunicato ufficiale della Juve dello scorso 1° giugno – Damien Comolli porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio europeo”.

Allenatore, osservatore, presidente e ora Dg: nella sua carriera il francese ha fatto praticamente tutto. Con lui, semplificando ed estremizzando, nasce la ‘Juve dei dati’. Come evidenzia Riccardo Meloni nella puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, “la scelta di John Elkann di puntare su Damien Comolli è di quelle forti, che non fanno prigionieri”.

Comolli, controllo totale sull’area sportiva: arriva il suo braccio destro al Tolosa

L’ex numero uno del Tolosa punta ad avere il totale controllo dell’area sportiva, non a caso sta spingendo per far arrivare a Torino un suo uomo di fiducia, diciamo anche il suo braccio destro: Viktor Bezhani, preferito a Matteo Tognozzi (andato all’Arsenal: sarà affianco a Berta) per dirigere l’area scout della Juventus.

Bezhani sarà una sorta di Ds occulto, con il suo ruolo che rischia di ridurre l’operatività di Giorgio Chiellini. “Lui e Comolli portano in Juventus un metodo molto chiaro e che ha come pilastro principale l’analisi dei dati”, sottolinea Riccardo Meloni.

“La peculiarità di Bezhani come scout – aggiunge – è proprio l’approccio che si basa sui dati: si parte da quelli per arrivare una stretta cerchia di profili idonei, poi si passa alla conoscenza umana, ultimo step per decidere su chi investire. In casa Juventus si tratta di una rivoluzione senza pari e, quindi, anche una regata in acque inesplorate”.