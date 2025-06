Caos Hernandez e Maignan: il Milan è spalle al muro ma Allegri (al momento) esulta

Il punto sul futuro dei due giocatori francesi: il Diavolo rischia di svenderli o di vederli partire a zero fra un anno

Igli Tare aveva fretta di chiudere il prima possibile i due casi più critici del mercato. Ad oggi, però, una soluzione per Theo Hernandez e Mike Maignan non è stata trovata.

Il terzino non ha aperto al trasferimento in Arabia Saudita, dopo che il Milan aveva concesso il via libera ad una proposta da 35 milioni di euro complessiva da parte dell’Al Hilal. Oggi la volontà dell’ex Real Madrid è quella di giocare ancora in Europa e non potendolo fare per il Diavolo vorrebbe una maglia di una big.Così a farsi avanti è stato l’Atletico Madrid, destinazione gradita al giocatore.

I Colchoneros, però, metto sul piatto circa la metà rispetto alla squadra di Inzaghi. Troppo pochi soldi per colui che è stato considerato uno dei terzini sinistri più forti al mondo. Nei prossimi giorni capiremo come evolverà la situazione e se le due squadre decideranno di venirsi incontro.

Discorso diverso per quanto riguarda Mike Maignan, che ha detto sì al Chelsea. Gli inglesi vedevano nel francese un’opportunità da cogliere in vista del Mondiale. In questo caso è stato il Milan a dire di no ad una proposta da circa 21 milioni di euro. Non è da escludere che la squadra di Premier League ci riprovi più avanti, ma adesso Maresca non ha certo fretta.

Maignan e Theo Hernandez, Milan al bivio

Mike Maignan e Theo Hernandez sono così ancora al Milan ma con le valigie in mano. Massimiliano Allegri è pure pronto a puntare su due francesi, soprattutto sul portiere, serve, però, che si faccia chiarezza.

Oggi ipotizzare il loro rinnovo è davvero utopistico: nel primo caso dovrebbe essere il portiere a fare un passo indietro. L’intesa per il rinnovo era stata trovata ma – come è ormai noto – il passo indietro di Giorgio Furlani ha irrigidito l’ex Lille. Per il terzino, invece, una trattativa vera e propria non si è mai aperta e non si vede il motivo perché debba succedere adesso.

Il Milan, però, deve fare i conti con una dura realtà, quella di perdere entrambi i calciatori a zero. L’estate fortunatamente per i rossoneri è lunga e i ribaltoni sono dietro l’angolo. Ma è evidente che senza una loro cessione, Igli Tare difficilmente potrà chiudere un nuovo portiere e un terzino sinistro.