Maignan in pressing, Chelsea e Milan chiudono l’affare | CM.IT

Le ultimissime sul futuro del portiere transalpino. Il giocatore vuole lasciare il club rossonero il prima possibile

La storia d’amore tra il Milan e Mike Maignan è ormai agli sgoccioli. Dopo l’intesa sul rinnovo raggiunta in inverno e il passo indietro di Giorgio Furlani, il francese si è irrigidito, decidendo di non trattare più il prolungamento del contratto.

Massimiliano Allegri ha sperato, che con il suo arrivo e quello di Igli Tare, la trattativa per il rinnovo potesse riaprirsi, ma così non è stato. Il numero uno della Nazionale francese ha dunque deciso di salutare il Diavolo e di approdare a Londra, per giocare con la maglia del Chelsea.

Il sì del giocatore al trasferimento a Londra è arrivato da tempo, ma la fumata bianca no. Il Milan, infatti, ha ritenuto troppo bassa la proposta da 15 milioni di euro presentata nei giorni scorsi. Ora, come appreso da Calciomercato.it, le parti sono in continuo contatto con l’obiettivo raggiungere un’intesa che possa accontentare tutti. Mike Maignan è in pressing affinché ci sia il via libera da parte dei rossoneri già in questi minuti.

Il Chelsea è, dunque, chiamato ad alzare l’offerta per arrivare a dama, sapendo che il Diavolo valuta il calciatore sui 25 milioni. L’obiettivo è di chiudere la trattativa subito così da poter permettere all’estremo difensore transalpino di raggiungere immediatamente Enzo Maresca per giocare il Mondiale per Club.  Se non dovessero arrivare la fumata bianca, anche Mike Maignan come Theo Hernandez rischia di restare in rossonero fino a scadenza di contratto.

Milan, caccia al dopo Maignan: dalla Serie A l’erede

In attesa di capire se Mike Maignan andrà al Chelsea, Igli Tare si è già mosso per trovare il suo sostituto. I nomi circolati in questi giorni sono stati davvero parecchio.

Non è un segreto che Svilar sia in cima alla lista, ma lo stipendio (la richiesta è superiore ai quattro milioni di euro netti a stagione), e il prezzo che ne fa la Roma, rendono complicato un suo eventuale approdo al Milan. La pista pronta a scaldarsi è dunque quella che porta a Milinkovic-Savic. L’albanese ha ottimi rapporti con il suo entourage, che è stato già allertato. Ma attenzione a Suzuki del Parma, che per caratteristiche ricorda proprio Mike Maignan.

Sullo sfondo ci sono altre idee, come quella che porta agli italiani Carnesecchi e Caprile. Piace tanto anche Lucas Chevalier, ma il suo costo appare proibitivo. Prima però Maignan dovrà fare le valigie.